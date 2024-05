Cute News

Mit diesen 29 lustigen Tierbildern vergisst du den Regen ganz schnell

Cute News, everybody!

Was es an einem Tag, der so grau ist wie dieser, braucht? Genau. Ganz viele tolle Tierbilder, die die Stimmung etwas heben.

Schnapp dir also einen heissen Tee, kuschle dich in eine Decke, und dann legen wir auch schon los.

Starten wir mit einer neugierigen Eiche.

Psst! Überlass mir das Reden!

Nur ein kleines Bisschen.

Findest du das dritte Junge schneller als ich?

Heute nicht.

Eine purrfekte Familie.

Diese Augen:

Die Invasion hat begonnen.

Zuerst mal knuddeln.

Im perfekten Moment abgedrückt:

Oh, da ist ja eine Kamera ...

Beste Freunde.

Weil wir schon lange keine Seepferdchen mehr hatten:

Na, heute schon Mama genervt?

Wer hat geklopft?

Die Gang ist wieder da.

Wieso ist das nass?!

Zunge der Woche:

Es ist Zeit für eine Schwimmlektion.

Heute lernen wir die Bananenschnecke kennen.

Ja, du hast richtig gelesen. Bananenschnecke.

Sie gehören zu der Gattung der Nacktschnecken.

Bananenschnecken können ziemlich gross werden. Ausgestreckt sind sie bis zu 25 Zentimeter lang.

Die meisten Arten sind gelblich (daher auch der Name), aber die Farben können variieren. Manche sind auch gefleckt.

Fun Fact: Selbstbefruchtung ist bei dieser Art möglich und bei manchen Gattungen weitverbreitet.

Das war's auch schon von der Bananenschnecke.

Ist ja gut, ich gehe schon wieder.

Lass mich auch mal gucken!

Zum Abschluss gibt es süssen Nachwuchs:

