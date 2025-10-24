Wolkenfelder, kaum Regen
Spass
Cute News

Lustige Tierbilder, die deinen Freitag noch besser machen!

25 Tier-Bilder und -Memes, die dich heute beglücken werden

24.10.2025, 06:0924.10.2025, 06:09
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everybody!

Je mehr Zeit wir heute in das Betrachten von lustigem Tier-Content investieren, umso schneller rückt das Wochenende in weniger weite Ferne.

(Heute mit Vertretungs-Lehrerin Sigrist. Wir grüssen an dieser Stelle die liebe Corina, die sich zu Hause von einer Erkältung auskuriert.)

Und nun: Auf die Bilder mit Gebrüll! 🦁

Gleich wirst du Augen machen.

Lustige Bilder für Cute News: Katze
Bild: reddit

Klingt logisch.

Lustige Tier-Memes
Bild: instagram

Hallo Boss, es ist nicht das, wonach es aussieht!

Lustige Memes für Cute News: Katze am Laptop
Bild: reddit

Wenn du nur einen Zoom-Call machen willst, aber deine Katze mit Only Fans anfangen will.

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Aw. Ein Möwenküken. 😍

Bild
Bild: instagram

(Ausgewachsen sind sie manchmal etwas weniger süss. ;-))

Cute News: Freche Möwe
Bild: facebook

Eigentlich wären wir gerne den ganzen Tag «beschäftigt».

Lustige Tier-Memes für Cute News: Katze
Bild: instagram

Entschuldige, dass ich nicht geantwortet habe, ich war beschäftigt.
Ich, beschäftigt.

Apropos ...

Lustige Tier-Memes für Cute News
Bild: reddit

Meine Katze während:
eines Erdbebens, eines Sturms
eines Angriffs von Ausserirdischen, wenn ein Plastiksäckchen geöffnet wird

Einmal kräftig strecken und gähnen, dann sind wir wieder alle wach!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Plötzlich wächst einem alles über den Kopf.

Lustige Tier-Memes für Cute News: Hunde Welpen
Bild: reddit

Wie es angefangen hat, wie es sich entwickelt.

Sitzen, schauen, denken ...

Lustige Tier-Memes
Bild: instagram

Mein Hund, nachdem er mein Philosophie-Buch gefressen hat.

Verspielte (oder hässige?) Eiche für zwischendurch:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Er stört ja keinen ¯\_(ツ)_/¯

Lustige Bilder für Cute News: Bär
Bild: reddit

Da sind sich Kinder und Haustiere offensichtlich sehr ähnlich.

Lustige Tier-Memes
Bild: instagram

Mein Hund, wie er genau das tut, von dem ich eben gesagt habe, er solle es lassen.

Zur Erinnerung, dass dieses ultraherzige Bild existiert.

Cute News: Herziges Lamm
Bild: reddit

Oh, ein Bananen-Zwilling!

Lustige Tier-Memes für Cute News
Bild: instagram

Was zum Geier ist so lustig, Steve?

Halli!

Die lustigsten und schönsten Tierbilder: Giraffe für Cute News
Bild: reddit

Weil sie die Besten sind (neben allen anderen Tieren, natürlich), kommt hier eine Giraffen-Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 12
Die lustigsten Giraffenbilder
Bild: Pinterest
quelle: pinterest
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Diese Kröte, die sich eine bequeme Sommerresidenz gegönnt hat:

Cute News: Lustige Tiere und Kröte
Bild: imgur

Achtung, diese Schuhe sind das Sommerhaus von Jabba The Toad, bitte nicht stören!

Zunge der Woche:

Cute News: Zunge der Woche
Bild: facebook

Unsere Wochenendpläne so:

Cute News: Die herzigsten und besten Tierbilder der Woche: Bär
Bild: reddit

Dieses eine Kind in der Familie, das gerne mal etwas mehr Hilfe von Mami und Papi beansprucht:

Lustige und Herzige Tiere für Cute News: Capybara-Bad
Bild: facebook

Falls je jemand behaupten sollte, Haie seien nicht niedlich: Zeig ihm diese Bilder vom Leoparden-Hai!

Cute News: Lustige Bilder vom Leoparden-Hai
Bild: Shutterstock

Dieser freundlich aussehende Hai lebt im östlichen Pazifik von Oregon bis zum Golf von Kalifornien und wird maximal zwei Meter lang.

Cute News: Lustige Bilder vom Leoparden-Hai
Bild: Shutterstock

🥰🥰🥰

Bild
bild: reddit

Passend zum Herbst:

Reinzoomen, bitti ...

(Zähnchen der Woche)

Lustige Tier-Bilder für Cute News
Bild: instagram

Diese unendliche Süssigkeit an Bildern hat uns alle sehr erschöpft.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

In diesem Sinne: Fröhliches Wochenende allerseits!

Aber zuerst bist du dran! Teile deine besten Tier-Bilder oder -Memes in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
