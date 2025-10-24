25 Tier-Bilder und -Memes, die dich heute beglücken werden

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Je mehr Zeit wir heute in das Betrachten von lustigem Tier-Content investieren, umso schneller rückt das Wochenende in weniger weite Ferne.

(Heute mit Vertretungs-Lehrerin Sigrist. Wir grüssen an dieser Stelle die liebe Corina, die sich zu Hause von einer Erkältung auskuriert.)

Und nun: Auf die Bilder mit Gebrüll! 🦁

Gleich wirst du Augen machen.

Klingt logisch.

Hallo Boss, es ist nicht das, wonach es aussieht!

Wenn du nur einen Zoom-Call machen willst, aber deine Katze mit Only Fans anfangen will.

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Aw. Ein Möwenküken. 😍

(Ausgewachsen sind sie manchmal etwas weniger süss. ;-))

Eigentlich wären wir gerne den ganzen Tag «beschäftigt».

Entschuldige, dass ich nicht geantwortet habe, ich war beschäftigt.

Ich, beschäftigt.



Apropos ...

Meine Katze während:

eines Erdbebens, eines Sturms

eines Angriffs von Ausserirdischen, wenn ein Plastiksäckchen geöffnet wird



Einmal kräftig strecken und gähnen, dann sind wir wieder alle wach!

Plötzlich wächst einem alles über den Kopf.

Wie es angefangen hat, wie es sich entwickelt.

Sitzen, schauen, denken ...

​

Mein Hund, nachdem er mein Philosophie-Buch gefressen hat.

Verspielte (oder hässige?) Eiche für zwischendurch:

Er stört ja keinen ¯\_(ツ)_/¯

Da sind sich Kinder und Haustiere offensichtlich sehr ähnlich.

Mein Hund, wie er genau das tut, von dem ich eben gesagt habe, er solle es lassen.

Zur Erinnerung, dass dieses ultraherzige Bild existiert.

Oh, ein Bananen-Zwilling!

Was zum Geier ist so lustig, Steve?

Halli!

Weil sie die Besten sind (neben allen anderen Tieren, natürlich), kommt hier eine Giraffen-Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 12 Die lustigsten Giraffenbilder Bild: Pinterest quelle: pinterest

Diese Kröte, die sich eine bequeme Sommerresidenz gegönnt hat:

Achtung, diese Schuhe sind das Sommerhaus von Jabba The Toad, bitte nicht stören!

Zunge der Woche:

Unsere Wochenendpläne so:

Dieses eine Kind in der Familie, das gerne mal etwas mehr Hilfe von Mami und Papi beansprucht:

Falls je jemand behaupten sollte, Haie seien nicht niedlich: Zeig ihm diese Bilder vom Leoparden-Hai!

Bild: Shutterstock

Dieser freundlich aussehende Hai lebt im östlichen Pazifik von Oregon bis zum Golf von Kalifornien und wird maximal zwei Meter lang.

Bild: Shutterstock

🥰🥰🥰

Passend zum Herbst:

Reinzoomen, bitti ...

(Zähnchen der Woche)

Diese unendliche Süssigkeit an Bildern hat uns alle sehr erschöpft.

In diesem Sinne: Fröhliches Wochenende allerseits!

Aber zuerst bist du dran! Teile deine besten Tier-Bilder oder -Memes in der Kommentarspalte!