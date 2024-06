Cute News

Diese 27 lustigen Tierbilder zaubern dir ein Lächeln ins Gesicht

Cute News, everybody!

Die Sonne scheint (so halb), der Kaffee ist heiss und es gibt endlich wieder lustige Tierbilder. Die Welt ist in diesem Augenblick in Ordnung.

Hallo!

Sorry, Boss ...

Sitz jetzt endlich ab, sonst bekommen wir nie Futter.

3, 2, 1 ...

Sowas nennt sich auch Mini-Snack.

Hat jemand ein Taxi gerufen?

Hast du noch ein paar Snacks?

Was heisst hier nein?!

Die Gang ist hier:

Heute schon Sport gemacht?

Im Sommer gibt es die richtig guten Snacks.

Huuuiiii!

Kleiner Knutscher:

Spider-Kitty:

Wenn du wieder einmal mit dem Eyeliner übertrieben hast:

Zunge der Woche:

Kommt jemand Volleyball spielen?

Die coolste Tiermutter ist heute:

Damit wir heute noch etwas lernen: Das hier ist ein Erdwolf.

Wie unschwer zu erkennen ist, gehören sie zur Familie der Hyänen.

Sie sind die kleinsten Hyänen. Ihre Schulterhöhe beträgt bis zu 50 Zentimeter.

Ihre Zunge, ist mit klebrigem Speichel bedeckt, damit sie Termiten (ihre Hauptnahrung) aufschlecken können.

Weibchen sind ungefähr 90 Tage schwanger und gebären zwei bis vier Welpen pro Wurf. Erst nach einem Monat verlassen die Jungtiere den Bau.

Erdwölfe sind nachtaktiv, verlassen manchmal aber auch bereits am späten Nachmittag ihren Bau, um zu jagen.

Der Lebensraum der Erdwölfe ist West- und Südafrika.

Ein letzter Fun Fact: Sie kommunizieren hauptsächlich über Geruch. Erdwölfe haben zwei Analdrüsen, die eine schwarze Flüssigkeit absondern, mit der sie ihr Revier markieren und Botschaften an andere Erdwölfe senden.

Sie werden in der Regel nur laut, wenn sie sich Eindringlingen oder Raubtieren gegenübersehen. In diesen Fällen können Erdwölfe ein gackerndes Geräusch, ein tiefes Knurren oder ein Brüllen von sich geben.

Wie wir jetzt alle ins Wochenende hüpfen:

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!