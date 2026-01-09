Cute News

27 super Tierbilder gefällig? Hier lang!

Draussen ist es a***kalt, das hält uns aber nicht davon ab, tolle Tiere anzuschauen. Heute sogar mit ein paar Tieren, die den Schnee geniessen. Klingt das nicht fabelhaft? Also los!

Cuten Morgen!

Endlich Schnee!

Alle gut eingepackt?

Wenn es eine Mini-Version von dir gibt:

Bei wem steht noch der Weihnachtsbaum?

Kleiner Nap für zwischendurch.

Die Good-News der Woche: Ein Wildtierfotograf und Taucher konnte zum ersten Mal Bilder der Rossrobbe unter Wasser machen. Bisher gab es nur Aufnahmen an Land.

Da die Rossrobbe relativ selten ist, ist nur wenig über sie bekannt, allerdings dass zwei Drittel ihrer Beute Tintenfische sind und sie in der Antarktis lebt.

Und jetzt noch an Land 🦭:

Bild: imago stock&people

Er hat das Spiel mit dem Nase-Stehlen etwas zu ernst genommen.

Wenn du mit deinem Pferd Schnee-Engel machst. 🥰

Vorsicht bei vereisten Strassen!

Diesmal ging er leer aus.

Hier gibt es eine ganze Menge Füchse im Schnee:

1 / 17 Füchse im Schnee sind schön. Guck! quelle: zoom

Sie hat immer eine Miniversion mit dabei. 😻

Zunge der Woche:

Sieht aus wie eine Box, ist eine Box.

Wir kommen zum lehrreichen Teil der Woche: Das hier ist ein Weissschopf-Hornvogel.

Diese afrikanische Vogelart lebt in der westlichen Subsahara.

Bild: imago images

Auffällig sind ihre langen Schwanzfedern mit einer weissen Spitze. Diese sind länger als ihr Körper.

Bild: imago images

Während der Brutzeit mauert sich das Weibchen in einer Höhle ein. Mit Schlamm und Fäkalien verschliesst sie diese und lässt nur kleine Öffnungen, damit das Männchen ihr Futter bringen kann. Dadurch sind nicht nur die Eier, sondern auch die Jungvögel bis sie flügge werden, in einer sicheren Umgebung.

Weissschopf-Hornvögel können bis zu 30 Jahre alt werden, eine erstaunliche lange Lebenszeit für ein Vogel.

Bild: imago images

Auch speziell ist, dass bei ihnen komplexe soziale Interaktionen beobachtet wurden. Dazu zählen gegenseitige Pflege und gemeinsames Futtersuchen.

Bild: imago images

Ihr Lebensraum sind hauptsächlich dichte und feuchte Wälder.

Ein unglaublich schöner Vogel!

Wenn du seit einem Jahr nicht mehr beim Coiffeur warst.

Wenn der Film einfach nicht fertig geht.

Und jetzt weg vom Bildschirm und ab in den Schnee!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!