Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Hunden, Pferden, Vögeln und Robben

Cute News

27 super Tierbilder gefällig? Hier lang!

09.01.2026, 06:1309.01.2026, 06:13
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Draussen ist es a***kalt, das hält uns aber nicht davon ab, tolle Tiere anzuschauen. Heute sogar mit ein paar Tieren, die den Schnee geniessen. Klingt das nicht fabelhaft? Also los!

Cuten Morgen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Endlich Schnee!

cute news tier schneeleopard https://www.reddit.com/r/snowleopards/comments/1pqxql3/daily_snow_leopards_day_1647/
Bild: reddit

Alle gut eingepackt?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Wenn es eine Mini-Version von dir gibt:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1pid7lf/atlas/
Bild: reddit

Bei wem steht noch der Weihnachtsbaum?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChristmasCats/comments/1pgiadb/this_is_the_official_trouble_spot_this_season/
Bild: reddit

Kleiner Nap für zwischendurch.

cute news tier krokodil https://www.reddit.com/r/Crocodiles/comments/1q2otpv/teenager_taking_an_afternoon_nap/
Bild: reddit

Die Good-News der Woche: Ein Wildtierfotograf und Taucher konnte zum ersten Mal Bilder der Rossrobbe unter Wasser machen. Bisher gab es nur Aufnahmen an Land.

rossrobbe https://www.instagram.com/p/DSvAxJKDes4/?img_index=1
Bild: justin hofmann

Da die Rossrobbe relativ selten ist, ist nur wenig über sie bekannt, allerdings dass zwei Drittel ihrer Beute Tintenfische sind und sie in der Antarktis lebt.

rossrobbe https://www.instagram.com/p/DSvAxJKDes4/?img_index=1
Bild: justin hofman

Und jetzt noch an Land 🦭:

Portrait of female Ross seal (Ommatophoca rossi) showing distinctive thick neck. Ross Sea, Antarctica. December 2009. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1289950 SuexFloodx-xTD Portrait of Female Ross Se ...
Bild: imago stock&people

Er hat das Spiel mit dem Nase-Stehlen etwas zu ernst genommen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wenn du mit deinem Pferd Schnee-Engel machst. 🥰

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Vorsicht bei vereisten Strassen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Diesmal ging er leer aus.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Hier gibt es eine ganze Menge Füchse im Schnee:

Füchse im Schnee sind schön. Guck!
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Sie hat immer eine Miniversion mit dabei. 😻

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Zunge der Woche:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198537133/
Bild: pinterest

Sieht aus wie eine Box, ist eine Box.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198851789/
Bild: pinterest

Wir kommen zum lehrreichen Teil der Woche: Das hier ist ein Weissschopf-Hornvogel.

Weissschopf-Hornvogel
Bild: creative commons

Diese afrikanische Vogelart lebt in der westlichen Subsahara.

White-crested hornbill / Western long-tailed hornbill Horizocerus albocristatus / Tockus albocristatus, native to Central and West Africa 33343TLG
Bild: imago images

Auffällig sind ihre langen Schwanzfedern mit einer weissen Spitze. Diese sind länger als ihr Körper.

White-crested hornbill / Western long-tailed hornbill Horizocerus albocristatus / Tockus albocristatus, native to Central and West Africa 33343TLG
Bild: imago images

Während der Brutzeit mauert sich das Weibchen in einer Höhle ein. Mit Schlamm und Fäkalien verschliesst sie diese und lässt nur kleine Öffnungen, damit das Männchen ihr Futter bringen kann. Dadurch sind nicht nur die Eier, sondern auch die Jungvögel bis sie flügge werden, in einer sicheren Umgebung.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Weissschopf-Hornvögel können bis zu 30 Jahre alt werden, eine erstaunliche lange Lebenszeit für ein Vogel.

Hornbill in the nature habitat. Western Long-tailed Hornbill, Horizocerus albocristatus, sitting on the branch in the tropic fores, Hornbill in the nature habitat. Western Long-tailed Hornbill, Horizo ...
Bild: imago images

Auch speziell ist, dass bei ihnen komplexe soziale Interaktionen beobachtet wurden. Dazu zählen gegenseitige Pflege und gemeinsames Futtersuchen.

Weißschopf-Hornvogel Horizocerus albocristatus, adult, auf Baum, wachsam, Afrika, captive White-crested Hornbill Horizocerus albocristatus, adult, on tree, vigilant, Africa, captive Copyright: imageBR ...
Bild: imago images

Ihr Lebensraum sind hauptsächlich dichte und feuchte Wälder.

Weissschopf-Hornvogel in Ghana
Bild: creative commons

Ein unglaublich schöner Vogel!

Weissschopf-Hornvogel
Bild: creative commons

Wenn du seit einem Jahr nicht mehr beim Coiffeur warst.

cute news tier lama https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198537192/
Bild: pinterest

Wenn der Film einfach nicht fertig geht.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Und jetzt weg vom Bildschirm und ab in den Schnee!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1q594zr/i_tried_to_get_a_nice_normal_picture_of_ahsoka/
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
