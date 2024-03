Cute News

Heuschnupfen? Du bist nicht alleine! Auch diese 27 lustigen Tiere kriegen Niesattacken

Cute News, everybody!

Hatschi!

Sorry.

Heuschnupfen.

So geht es vielen Leuten im Frühling und sie sorgen dafür, dass die Taschentuch-Industrie ihren Jahresumsatz in nur wenigen Monaten erreicht. Aber wisst ihr, was sehr viel süsser ist als schniefende Arbeitskollegen oder Zugabteilgspänli? Niesende Tiere.

Genau, auch Tiere müssen hin und wieder niesen. Menschen mit Haustieren wissen das natürlich. Aber hast du auch schon einmal ein Huhn niesen sehen? Oder eine Robbe? Nein? Dann bist du hier genau richtig.

Kann ihm jemand ein Taschentuch reichen?

Die Sonne kann ganz schön kitzeln in der Nase ...

Wenn es einfach nicht mehr aufhört ...

Gesundheit!

Wie kann man nur so süss sein, während man niest?

Wenn du das Kitzeln in der Nase spürst:

Wie du die Leute dazu bringen kannst, mehr Abstand zu halten:

Man kann nicht 24/7 fotogen sein.

Wenn du gefühlt dein ganzes Hirn herausniest.

Schnell zu Mama!

Haaaaaa ...

Wie viele Nieser zählst du?

Es kommt gleich ...

Schon einmal ein Huhn niesen sehen?

Und was ist mit einer Ente?

Er hält definitv den Rekord heute:

Könnte auch einfach abartig stinken ...

Renn!

Hopps.

Und noch von vorne:

Er ist von Kopf bis Fuss angespannt.

Gleich noch die Zunge der Woche:

Die Nase. 🥰

Dumme Pollen ...

Musstest du wirklich genau in dieser Sekunde abdrücken?

Einfach so tun, als wäre nichts gewesen! Oder auch nicht ...

Manchmal ist es buchstäblich das Gras, das in der Nase kitzelt.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder von niesenden Tieren in der Kommentarspalte!