Spass
Cute News

Cute News: Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen

Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern

12.09.2025, 05:4112.09.2025, 05:41
Corina Mühle
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Wenn ihr das hier lest, geniesse ich meine letzten Stunden am und im Meer. Aber keine Sorge, nächste Woche bin ich wieder komplett erholt (und mit ganz vielen Fotos und Videos von Fischen) für euch da.

In der Zwischenzeit sorgen diese neugierigen Tiere, die Fotografinnen und Fotografen unterbrechen, für beste Unterhaltung.

Cuten Morgen!

cute news tier pinguin https://imgur.com/me-trying-to-photograph-penguin-ofqdF
Bild: imgur

Wie funktioniert das?

cute news tier affe https://x.com/land_las/status/1350913469529403394
Bild: x

Zeit für meine Nahaufnahme!

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/aww/comments/z7joz/nat_geo_photographer_getting_shot_blocked_by_an/
Bild: reddit

Der «Vorfall» ...

cute news tier pelikan https://x.com/michaOOO1/status/1350933996134424583
Bild: x

... vs. das Foto:

cute news tier pelikan https://x.com/michaOOO1/status/1350933996134424583
Bild: x

Hoffentlich ist das Stativ stabil.

cute news tier bär https://www.instagram.com/p/CFHfOdBgvC7/
Bild: instagram

Der Elch und der Fotograf kennen sich bereits, weshalb dieses eindrucksvolle Tier so zutraulich wirkt.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Nicht einmal in der Natur bist du vor Diebstählen sicher.

cute news tier otter https://imgur.com/otter-fighting-me-camera-kL0IXrE
Bild: imgur

Apropos Diebstahl:

cute news tier löwe https://www.instagram.com/raddywildlifephotography/reel/DKRT2AlvEof/
Bild: instagram

Solange der Babyfant kein Wasser auf die Kameras pustet ...

cute news tier elefant https://x.com/NatalieCash/status/1350926711182004229
Bild: x

Er hat alles erreicht im Leben.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Die Saga geht weiter:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Du willst mehr süsse Erdmännchen? Bitteschön!

1 / 11
So cute sind Erdmännchen
Bild: Imgur
quelle: imgur
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Die bestellte Linsenreinigung ist da.

cute news tier eichhörnchen https://www.instagram.com/p/DCEeoUpNuXf/?img_index=3
Bild: instagram

Wie neugierig Wildtiere immer sind.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wenn deine Kamera einem Fisch zum Verwechseln ähnlich sieht.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Nein, nein, nein. Wir müssen nochmals!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Das nenne ich mal Nahaufnahme.

cute news tier murmeltier https://www.facebook.com/CanonEspana/photos/a.297144284949/10151038842109950/
Bild: facebook

Süsse Unterbrechung:

cute news tier fuchs https://www.instagram.com/p/C-xIceAKGze/
Bild: instagram

Darf ich vorstellen, der neue Praktikant:

cute news tier löwe https://www.instagram.com/p/Co6sAhPo_-t/
Bild: instagram

Komischer Baum ...

cute news tier eule https://www.instagram.com/p/Cm1kWF5MpfW/?img_index=1
Bild: instagram

Stop! Bitte keine Bilder mehr!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: youtube

Nur eine Frage: Wie?!

cute news tier lemuren affen https://x.com/justinfoulkes/status/1350873519408738308/photo/3
Bild: x

Die Robbe hat gesprochen: Heute ist fertig mit Arbeit (und leider auch mit den Cute News).

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
