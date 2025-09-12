Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern

Cute News, everybody!

Wenn ihr das hier lest, geniesse ich meine letzten Stunden am und im Meer. Aber keine Sorge, nächste Woche bin ich wieder komplett erholt (und mit ganz vielen Fotos und Videos von Fischen) für euch da.

In der Zwischenzeit sorgen diese neugierigen Tiere, die Fotografinnen und Fotografen unterbrechen, für beste Unterhaltung.

Cuten Morgen!

Wie funktioniert das?

Zeit für meine Nahaufnahme!

Der «Vorfall» ...

... vs. das Foto:

Hoffentlich ist das Stativ stabil.

Der Elch und der Fotograf kennen sich bereits, weshalb dieses eindrucksvolle Tier so zutraulich wirkt.

Nicht einmal in der Natur bist du vor Diebstählen sicher.

Apropos Diebstahl:

Solange der Babyfant kein Wasser auf die Kameras pustet ...

Er hat alles erreicht im Leben.

Die Saga geht weiter:

Die bestellte Linsenreinigung ist da.

Wie neugierig Wildtiere immer sind.

Wenn deine Kamera einem Fisch zum Verwechseln ähnlich sieht.

Nein, nein, nein. Wir müssen nochmals!

Das nenne ich mal Nahaufnahme.

Süsse Unterbrechung:

Darf ich vorstellen, der neue Praktikant:

Komischer Baum ...

Stop! Bitte keine Bilder mehr!

Nur eine Frage: Wie?!

Die Robbe hat gesprochen: Heute ist fertig mit Arbeit (und leider auch mit den Cute News).

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!