Donald Trump und Jeffrey Epstein mit Model Ingrid Seynhaeve auf einem Foto, das von den Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurde. Bild: House Oversight Democrats

Neue Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein – inklusive «Trump-Kondomen» und Promis

Die US-Demokraten haben zusätzliche Bilder aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters veröffentlicht.

Die US-Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses haben am Freitag 19 neue Fotos aus den 95'000 Bildern veröffentlicht, die sie aus Jeffrey Epsteins Nachlass erhalten haben.

Auf den neuesten Aufnahmen sind Bilder des früheren US-Präsidenten Bill Clinton neben dem verstorbenen Sexualstraftäter und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell zu sehen, wie der «Guardian» berichtet. Ausserdem gebe es Aufnahmen von Donald Trump und Epstein bei gesellschaftlichen Anlässen sowie ein Foto des Präsidenten an Bord eines Flugzeugs, auf dem er neben einer Frau sitzt, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde.

Bild: House Oversight Democrats

Auf mehreren neu veröffentlichten Bildern sei der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon zu sehen. Eines der Fotos zeige, wie Bannon Epstein gegenüber an einem Schreibtisch sitzt und sich mit ihm unterhält. Auf einem anderen Foto mache Epstein ein Selfie von sich und Bannon vor einem Ganzkörperspiegel.

Fotos mit Trump-Kondomen

Unter den neuesten Bildern aus dem Nachlass von Epstein befinden sich gemäss «Guardian» eindeutige Fotos von Sexspielzeug. Auf einem sei offenbar ein schwarzer Latexhandschuh mit Rillen an den Fingern zu sehen, auf einem anderen Seile, Fesseln und ein Buch über «Shibari» – eine Form japanischer Fesselkunst.

Ein weiteres Bild zeige eine Schüssel mit «Trump-Kondomen», die für 4,50 Dollar verkauft werden. Auf der parodistischen Verpackung werde der Redestil des Präsidenten verspottet: «Ich bin RIESIG!»

Foto von Kondomen mit Trump-Motiven aus dem Epstein-Nachlass. Bild: House Oversight Democrats

Auf einem Epstein-Foto ist Donald Trump zu sehen, umringt von Frauen, von denen einige Blumenkränze um den Hals tragen. Ihre Gesichter sind unkenntlich gemacht, doch der Präsident ist in der Mitte zu sehen und hält zwei der Frauen an der Taille.

Bild: House Oversight Democrats

Unter den neu veröffentlichten Epstein-Fots befinden sich auch mehrere Bilder von prominenten Persönlichkeiten bei öffentlichen Veranstaltungen.

Dieses Epstein-Foto zeigt Bill Clinton neben dem verstorbenen Sexualstraftäter und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell. Bild: House Oversight Democrats

Ein Foto von Prinz Andrew und Microsoft-Gründer Bill Gates stamme offenbar von einem Gipfeltreffen in London, an dem auch Prinz Andrews Bruder, König Charles III, teilnahm. Das Bild aus dem Untersuchungsbericht des Repräsentantenhauses scheine ein Ausschnitt eines Fotos der Bildagentur Getty zu sein.

Nach der Veröffentlichung der jüngsten Fotosammlung aus dem Nachlass von Epstein sagte der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss, Robert Garcia:

«Es ist an der Zeit, diese Vertuschung des Weissen Hauses zu beenden und den Überlebenden von Jeffrey Epstein und seinen einflussreichen Freunden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.»

Der kalifornische Kongressabgeordnete fügte hinzu, die neu veröffentlichten 19 Fotos würden «noch mehr Fragen zu Epstein und seinen Beziehungen zu einigen der mächtigsten Männer der Welt aufwerfen».

Quellen

(dsc)