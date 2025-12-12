freundlich
DE | FR
burger
International
Verbrechen

Neue Fotos aus Nachlass von Jeffrey Epstein – mit Trump, Clinton, Bannon

Donald Trump und Jeffrey Epstein mit Model Ingrid Seynhaeve auf einem Foto, das von den Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurde.
Donald Trump und Jeffrey Epstein mit Model Ingrid Seynhaeve auf einem Foto, das von den Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlicht wurde.Bild: House Oversight Democrats

Neue Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein – inklusive «Trump-Kondomen» und Promis

Die US-Demokraten haben zusätzliche Bilder aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters veröffentlicht.
12.12.2025, 17:5012.12.2025, 17:58

Die US-Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses haben am Freitag 19 neue Fotos aus den 95'000 Bildern veröffentlicht, die sie aus Jeffrey Epsteins Nachlass erhalten haben.

Auf den neuesten Aufnahmen sind Bilder des früheren US-Präsidenten Bill Clinton neben dem verstorbenen Sexualstraftäter und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell zu sehen, wie der «Guardian» berichtet. Ausserdem gebe es Aufnahmen von Donald Trump und Epstein bei gesellschaftlichen Anlässen sowie ein Foto des Präsidenten an Bord eines Flugzeugs, auf dem er neben einer Frau sitzt, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde.

Ein weiteres Epstein-Foto, das Donald Trump mit einer jungen Frau in Jeffrey Epsteins Umfeld zeigt.
Bild: House Oversight Democrats

Auf mehreren neu veröffentlichten Bildern sei der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon zu sehen. Eines der Fotos zeige, wie Bannon Epstein gegenüber an einem Schreibtisch sitzt und sich mit ihm unterhält. Auf einem anderen Foto mache Epstein ein Selfie von sich und Bannon vor einem Ganzkörperspiegel.

Fotos mit Trump-Kondomen

Unter den neuesten Bildern aus dem Nachlass von Epstein befinden sich gemäss «Guardian» eindeutige Fotos von Sexspielzeug. Auf einem sei offenbar ein schwarzer Latexhandschuh mit Rillen an den Fingern zu sehen, auf einem anderen Seile, Fesseln und ein Buch über «Shibari» – eine Form japanischer Fesselkunst.

Ein weiteres Bild zeige eine Schüssel mit «Trump-Kondomen», die für 4,50 Dollar verkauft werden. Auf der parodistischen Verpackung werde der Redestil des Präsidenten verspottet: «Ich bin RIESIG!»

Foto von Kondomen mit Trump-Motiven aus dem Epstein-Nachlass.
Foto von Kondomen mit Trump-Motiven aus dem Epstein-Nachlass.Bild: House Oversight Democrats

Auf einem Epstein-Foto ist Donald Trump zu sehen, umringt von Frauen, von denen einige Blumenkränze um den Hals tragen. Ihre Gesichter sind unkenntlich gemacht, doch der Präsident ist in der Mitte zu sehen und hält zwei der Frauen an der Taille.

Auf einem Epstein-Foto ist Donald Trump zu sehen, umringt von Frauen, von denen einige Blumenkränze um den Hals tragen. Ihre Gesichter sind unkenntlich gemacht, doch der Präsident ist in der Mitte zu ...
Bild: House Oversight Democrats

Unter den neu veröffentlichten Epstein-Fots befinden sich auch mehrere Bilder von prominenten Persönlichkeiten bei öffentlichen Veranstaltungen.

Ein Epstein-Foto zeigt Bill Clinton neben dem verstorbenen Sexualstraftäter und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell.
Dieses Epstein-Foto zeigt Bill Clinton neben dem verstorbenen Sexualstraftäter und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell.Bild: House Oversight Democrats

Ein Foto von Prinz Andrew und Microsoft-Gründer Bill Gates stamme offenbar von einem Gipfeltreffen in London, an dem auch Prinz Andrews Bruder, König Charles III, teilnahm. Das Bild aus dem Untersuchungsbericht des Repräsentantenhauses scheine ein Ausschnitt eines Fotos der Bildagentur Getty zu sein.

Nach der Veröffentlichung der jüngsten Fotosammlung aus dem Nachlass von Epstein sagte der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss, Robert Garcia:

«Es ist an der Zeit, diese Vertuschung des Weissen Hauses zu beenden und den Überlebenden von Jeffrey Epstein und seinen einflussreichen Freunden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.»

Der kalifornische Kongressabgeordnete fügte hinzu, die neu veröffentlichten 19 Fotos würden «noch mehr Fragen zu Epstein und seinen Beziehungen zu einigen der mächtigsten Männer der Welt aufwerfen».

Quellen

(dsc)

Jeffrey Epstein rekrutierte auch in der Schweiz eine junge Frau

Trump-Ankunft in Grossbritannien – er wird mit Epstein-Fotos auf Schloss Windsor begrüsst

Video: ch media/Video Unit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos von Epstein-Insel veröffentlicht
1 / 14
Neue Fotos von Epstein-Insel veröffentlicht
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Er wird 2028 Präsident sein» – Politberater Steve Bannon prophezeit dritte Amtszeit für Trump
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Geheim-Plan enthüllt: Diese vier Länder will die Trump-Regierung von der EU abspalten
Ein nicht öffentlicher Zusatz zur US-Sicherheitsstrategie zeigt: Die Regierung von Präsident Donald Trump arbeitet gezielt auf die Spaltung der Europäischen Union hin. Erste europäische Geheimdienste stufen die USA nun als Bedrohung ein.
Am Mittwoch erhielt Wirtschaftsminister Guy Parmelin Grünes Licht aus den USA. Die Trump-Regierung werde die Zölle gegen die Schweiz jetzt wie versprochen auf 15 Prozent senken.
Zur Story