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Cute News: Lustige Bilder von Hippos, Katzen und Flamingos

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Die besten Tierbilder der Woche findest du genau ... HIER!

17.04.2026, 06:1017.04.2026, 06:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Wir starten heute mit einem kleinen Quiz zu zufällig von mir ausgewählten Tier-Trivia, um unsere Gehirne anzuregen. Los geht es mit Robben!

Wie viele Robben-Arten gibt es?
An dieser Umfrage haben insgesamt 267 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

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Die korrekte Antwort lautet: 34. Auf dem Bild ist eine Kegelrobbe zu sehen.Bild: imago images
Welches Tier ist der nächste Verwandte von Walen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 319 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

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Unter allen Paarhufern sind Wale am engsten mit Flusspferden verwandt. Sie haben einen gemeinsamen an Land lebenden Vorfahren, der vor etwa 55 Millionen Jahren lebte, bevor es die Wale ins Meer zog.Bild: imago images
Welche Farbe hat die Haut von Eisbären?
An dieser Umfrage haben insgesamt 337 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Surprise
Die Haut eines erwachsenen EIsbärs ist tatsächlich schwarz.Bild: www.imago-images.de
Welcher dieser Tiere kann nicht rückwärts fliegen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 313 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Surprise
Kolibris sind sie einzigen Vögel, die rückwärts fliegen können. Auch Hummeln (und Honigbienen) haben diese Fähigkeit. Nicht aber der Specht.Bild: imago images
Wie viele Liter Wasser trinken Pferde pro Tag?
An dieser Umfrage haben insgesamt 282 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Surprise
Pferde trinken täglich bis zu 55 Liter Wasser pro Tag.bild: imago

Wie viele hast du gewusst? War das zu einfach oder zu schwer? Lass es mich in den Kommentaren wissen!

Dann sind wir jetzt alle ready für Cute News.

Oder?

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1sjoeu6/peaches/
Bild: reddit

Was machst du da?

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/422281212564521/
Bild: pinterest

So viel Begeisterung in seinen Augen!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957205804901/
Bild: pinterest

Schatz, Besuch ist da!

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/BirdLoaf/comments/1sk5uly/loaf_rating/
Bild: reddit

Die junge Generation sitzt nur noch am Handy …

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1sll1a6/my_cat_has_a_bedtime_routine_and_will_get_pissy/
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Typisch …

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1900024839186265/
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Bitte nicht biegen.

Der perfekte Spot:

cute news tier frösche https://www.reddit.com/r/frogsonflowers/comments/1sjxgxt/hiding_on_a_cactus_in_florida/
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Zunge der Woche:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/187603140724508472/
Bild: pinterest

Ätschipätsch: Diese Tiere strecken dir die Zunge raus

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Ätschipätsch: Diese Tiere strecken dir die Zunge raus
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Wenn dir dein Hund endlich alles zurückbringt, was er von dir gestohlen hat:

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Mehr:

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Weil du inzwischen wahrscheinlich schon lange ein neues Paar gekauft hast:

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Kleiner Snack für zwischendurch.

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WIE BITTE?!

cute news tier vogel https://www.instagram.com/p/DWJwPWkEx-O/
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Fischen verboten.

cute news tier vogel https://www.instagram.com/p/DWJwPWkEx-O/
Sorry für miese Quali.Bild: instagram

Die ersten Schritte dieses Flamingos sind Zucker.

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Die Schwimmlektion ist für heute auch beendet.

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Wer kennt auch einen Hund, der sich nicht zurückhalten könnte?

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/good-library-OAbkA9L#/t/aww
Bild: imgur

Hundebibliothek
Nimm einen Stecken
Lass einen Stecken da​

Wenn du in Photoshop die Sättigung nach unten schraubst.

cute news tier katzen https://www.reddit.com/r/purrrfect/comments/1sgda5u/is_the_printer_out_of_inkwhat_names_would_you/
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Grumpy Cuteness:

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1slgjhj/so_cute/
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Yay, endlich Wochenende!

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