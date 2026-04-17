Cute News
Die besten Tierbilder der Woche findest du genau ... HIER!
Cute News, everybody!
Wir starten heute mit einem kleinen Quiz zu zufällig von mir ausgewählten Tier-Trivia, um unsere Gehirne anzuregen. Los geht es mit Robben!
Hier kannst du die Antwort aufdecken:
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Wie viele hast du gewusst? War das zu einfach oder zu schwer? Lass es mich in den Kommentaren wissen!
Dann sind wir jetzt alle ready für Cute News.
Oder?
Was machst du da?
So viel Begeisterung in seinen Augen!
Schatz, Besuch ist da!
Die junge Generation sitzt nur noch am Handy …
Typisch …
Bitte nicht biegen.
Der perfekte Spot:
Zunge der Woche:
Ätschipätsch: Diese Tiere strecken dir die Zunge raus
Wenn dir dein Hund endlich alles zurückbringt, was er von dir gestohlen hat:
Mehr:
Weil du inzwischen wahrscheinlich schon lange ein neues Paar gekauft hast:
Kleiner Snack für zwischendurch.
WIE BITTE?!
Fischen verboten.
Die ersten Schritte dieses Flamingos sind Zucker.
Die Schwimmlektion ist für heute auch beendet.
Wer kennt auch einen Hund, der sich nicht zurückhalten könnte?
Hundebibliothek
Nimm einen Stecken
Lass einen Stecken da
Wenn du in Photoshop die Sättigung nach unten schraubst.
Grumpy Cuteness:
Yay, endlich Wochenende!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.