Die besten Tierbilder der Woche findest du genau ... HIER!

Cute News

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Cute News, everybody!

Wir starten heute mit einem kleinen Quiz zu zufällig von mir ausgewählten Tier-Trivia, um unsere Gehirne anzuregen. Los geht es mit Robben!

Wie viele Robben-Arten gibt es? 14 24 34 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 267 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Die korrekte Antwort lautet: 34. Auf dem Bild ist eine Kegelrobbe zu sehen. Bild: imago images

Welches Tier ist der nächste Verwandte von Walen? Flusspferde Meerschweinchen Schimpansen Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 319 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Unter allen Paarhufern sind Wale am engsten mit Flusspferden verwandt. Sie haben einen gemeinsamen an Land lebenden Vorfahren, der vor etwa 55 Millionen Jahren lebte, bevor es die Wale ins Meer zog. Bild: imago images

Welche Farbe hat die Haut von Eisbären? Schwarz Pink Weiss Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 337 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Die Haut eines erwachsenen EIsbärs ist tatsächlich schwarz. Bild: www.imago-images.de

Welcher dieser Tiere kann nicht rückwärts fliegen? Kolibri Specht Hummel Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 313 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Kolibris sind sie einzigen Vögel, die rückwärts fliegen können. Auch Hummeln (und Honigbienen) haben diese Fähigkeit. Nicht aber der Specht. Bild: imago images

Wie viele Liter Wasser trinken Pferde pro Tag? 5-7 9-17 20-55 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 282 Personen teilgenommen

Hier kannst du die Antwort aufdecken:

Pferde trinken täglich bis zu 55 Liter Wasser pro Tag. bild: imago

Wie viele hast du gewusst? War das zu einfach oder zu schwer? Lass es mich in den Kommentaren wissen!

Dann sind wir jetzt alle ready für Cute News.



Oder?

Was machst du da?

So viel Begeisterung in seinen Augen!

Schatz, Besuch ist da!

Die junge Generation sitzt nur noch am Handy …

Typisch …

Bitte nicht biegen.

Der perfekte Spot:

Zunge der Woche:

Ätschipätsch: Diese Tiere strecken dir die Zunge raus

1 / 50 Ätschipätsch: Diese Tiere strecken dir die Zunge raus quelle: pinterest

Wenn dir dein Hund endlich alles zurückbringt, was er von dir gestohlen hat:

Mehr:

Weil du inzwischen wahrscheinlich schon lange ein neues Paar gekauft hast:

Kleiner Snack für zwischendurch.

WIE BITTE?!

Fischen verboten.

Sorry für miese Quali. Bild: instagram

Die ersten Schritte dieses Flamingos sind Zucker.

Die Schwimmlektion ist für heute auch beendet.

Wer kennt auch einen Hund, der sich nicht zurückhalten könnte?

Hundebibliothek

Nimm einen Stecken

Lass einen Stecken da​

Wenn du in Photoshop die Sättigung nach unten schraubst.

Grumpy Cuteness:

Yay, endlich Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!