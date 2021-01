Du kriegst, was du verdienst.

Keira Knightley will nicht mehr nackt vor einem Rudel Männer rumstehen müssen

Die Schauspielerin erzählt, wie britische Paparazzi sie am liebsten tot gesehen hätten, und erteilt Nacktszenen eine Absage. Es sei denn, sie würden von einer Frau gedreht.

Keira Knightleys Körper ist einer, gegen den seit ihrem Durchbruch in «Bend It Like Beckham» 2002 so oft gerantet wurde wie gegen kaum einen andern. Meist war sie gewiss schwer magersüchtig und ein schlechtes Vorbild. Und war sie mal nicht so mager, vermutete man Cellulite, womit sie auch ein schlechtes Vorbild war. Ihre Lippen waren zu dünn oder zu aufgespritzt, ihr Busen war nicht vorhanden oder zu sehr vorhanden, weil sie keinen BH trug, ihre Kiefer zu verkrampft. Sie galt als …