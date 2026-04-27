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Es ist wieder Spielplätze-Zeit! Hier ein paar ... der hässlichsten.

Fail und Fun: Die lustigsten und absurdesten Spielplätze der Welt
Fail und Fun: Absurde Spielplätze aus aller Welt.Bild: reddit/watson

Wenn Kinderhasser Spielplätze bauen – in 19 traurigen und fiesen Exemplaren

Es ist wieder Spielplätze-Zeit! Hier ein paar … der hässlichsten.
27.04.2026, 04:3027.04.2026, 04:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Mit dem Frühling kommt wieder die Lust, etwas nach draussen zu gehen und sich zu beschäftigen. Kinder und andere Junggebliebene toben sich daher gerne auf einem Spielplatz aus.

Einen schönen und spassigen Spielplatz wissen wir aber erst wieder zu schätzen, nachdem wir die folgenden Bilder gesehen haben. Diese 19 Exemplare bringen nicht nur Kinder zum Weinen.

Zum Beispiel hier: Dieser Spielplatz schreit geradezu nach endlosem Spass!

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Eine Rutschbahn aus ... Stein?

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit
Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

So! Viel! Spass!

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

«Hilf uns, Spass sicherzumachen», sagte die Schranke vor der Rutschbahn.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Auf diesem Spielplatz werden Kinder noch herausgefordert.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Auch dieses Ding sieht aus, als würden Kinder nach dem Besuch weinen.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Das hingegen könnte immerhin Spass machen. Möglicherweise.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Mehr davon (für später):

Fail-Dienstag
Lustige Spielplatz-Fails: Wo auch die (verdorbenen) Erwachsenen was zu Lachen haben

Oh, 1 Sandkasten!

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Kakteen auf einem Spielplatz? Vermutlich die beste Idee ever!

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Aus der Sparte «Dinge, die dich in deinen Albträumen verfolgen»:

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Morge und Maggi-Lizza.

Noch mehr Spass!

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Bildungsauftrag erfüllt. ✔

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Nie Waschen Seife Ohne.

Sieht uns nach einem seeehr sicheren Ort zum Spielen aus.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Auf diesem Platz darf man nichts. Wirklich gar nichts.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Nicht einmal rauchen *duck und weg*.

Und hier kommt man vielleicht rein, aber nie wieder raus.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Gefunden offenbar in Omsk, Russland.

Tic Tac Toe.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Wer gewinnt hier? Oder verlieren alle?

Die ultimative Freude!

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Laut Reddit erspäht in Polen.

Noch mehr Stoff für süsse Träume.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit
Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Kinder willkommen, aber bitte ohne Spass!

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Ein sehr deutsches Schild.

Und tschüss.

Fail: Spielplätze des Grauens
Bild: reddit

Mehr Spass in Bildern?

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Wenn das Fernsehstudio zum Spielplatz wird...
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