Fail-Dienstag

23 Stück zum 23. September: Die besten Fails der Woche sind da!

Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Heute schon gelacht? Dann wird es aber Zeit!Bild: reddit/watson
Fail-Dienstag

3 ... 2 ... 1 ... FAILS!

23 Stück zum 23. September.
23.09.2025, 04:3523.09.2025, 04:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Es ist Dienstag! Zeit für freche Fails, Zeit für quietschfidele Quality-Time! Denn auch diese Woche hat das Internet wieder wertvolle Witzigkeiten ausgespuckt.

Genug der attraktiven Alliterationen – lasst uns keine Zeit verlieren!

Wir beginnen natürlich zuerst mit: Frühstück.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

So herzig-klein und doch so professionell, dass es fast schon ein Win ist.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Schön zu sehen, dass Karma auch in der Katzen-Welt existiert.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Neulich beim Hausaufgaben Machen:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Süssester Fail der Woche.)

Oh, ein Trick?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Doch nicht.

Aus aktuellem Anlass:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Von Tuten und Blasen keine Ahnung? Wir erklären dir die Laubbläser-Abstimmung gschWIND

Wenn du es dir einmal gemültich machst, ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... aber plötzlich daran erinnert wirst, dass du Katzenbesitzer/in bist.

Eine neue Kategorie: ein Fail-Meme!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht über süsse Kinder.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Niemals.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Fail bist du, wenn du zuerst Sachen gesehen hast, die nicht da sind.

Die lustigsten Fails der Woche: Optische Täuschung
Bild: reddit

Ich habe sie auch gesehen.

Ist aber nur ein Bein.

Aus der beliebten Kategorie «Hihi Penis».

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Sogar mit Schweiz-Bezug (Swissport, links).

Passend dazu eine spritzige Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 24
Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ...

Hallo und willkommen; dieser Wolkenkratzer freut sie wahnsinnig, dich zu sehen!
quelle: reddit/mildlypenis
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Scheiss-Job?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Ein schönes Beispiel von nicht durchdachtem Design:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Der magische Furz.

Pizza der Woche, Hanna-Montana-Edition

Die lustigsten Fails der Woche: Hannah Montana Pizza
Bild: instagram

[Bitte töte mich.]

Die lustigsten Fails der Woche: Hannah Montana Pizza
Bild: instagram

Lifehack. Wenn es keiner merkt, ist es ein Win, oder?

Die lustigsten fails der Woche
Bild: instagram

Aus der Sparte «Vorstellung vs. Realität»:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Ich habe um eine Geburtstagstorte mit Zucker-Bild gebeten. Stattdessen habe ich eine schreckliche Zeichnung bekommen

Bonjour.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Neulich auf Google Street View:

Die lustigsten fails der Woche
Bild: reddit

Die Brücke war letzte Woche höher, schwör, Boss.

Nur noch schnell ein 3D-Figürchen vom letzten Angelausflug drucken ...

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram
Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Huch, wir hatten ja noch gar kein «Tattoo der Woche»!

Die lustigsten Fails: Tattoo der Woche
Bild: reddit

Gegen die Technik ist eigentlich nichts einzuwenden.

Alt, aber sexy:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nur noch schnell den Güsel rausbringen (Alt, aber Wut):

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gidf: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Gute Freunde oder Kollegen sind Gold wert. <3

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir wünschen dir auch solche.

Das war wundervoll. Noch wundervollererer (sic!) wird es nur, wenn du jetzt deine Ausbeute auch noch in die Kommentare pappst.
Wir freuen uns! <3

Aber vorher gehen wir alle zusammen ins Archiv:

Themen
So entsteht Stau
1 / 5
So entsteht Stau

Er ist nervtötend, raubt unsere Zeit und trifft praktisch jeden mal: Stau.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Laubbläser-Abstimmung kurz (und windig) erklärt
Video: watson
