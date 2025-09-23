Heute schon gelacht? Dann wird es aber Zeit! Bild: reddit/watson

Fail-Dienstag

3 ... 2 ... 1 ... FAILS!

23 Stück zum 23. September.

Madeleine Sigrist

Es ist Dienstag! Zeit für freche Fails, Zeit für quietschfidele Quality-Time! Denn auch diese Woche hat das Internet wieder wertvolle Witzigkeiten ausgespuckt.

Genug der attraktiven Alliterationen – lasst uns keine Zeit verlieren!

Wir beginnen natürlich zuerst mit: Frühstück.

So herzig-klein und doch so professionell, dass es fast schon ein Win ist.

Schön zu sehen, dass Karma auch in der Katzen-Welt existiert.

Neulich beim Hausaufgaben Machen:

(Süssester Fail der Woche.)

Oh, ein Trick?

Doch nicht.

Aus aktuellem Anlass:

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Wenn du es dir einmal gemültich machst, ...

... aber plötzlich daran erinnert wirst, dass du Katzenbesitzer/in bist.

Eine neue Kategorie: ein Fail-Meme!

Wir lachen nicht über süsse Kinder.

Niemals.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Fail bist du, wenn du zuerst Sachen gesehen hast, die nicht da sind.

Ich habe sie auch gesehen.

Ist aber nur ein Bein.

Aus der beliebten Kategorie «Hihi Penis».

Sogar mit Schweiz-Bezug (Swissport, links).

Passend dazu eine spritzige Slideshow:

1 / 24 Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ... Hallo und willkommen; dieser Wolkenkratzer freut sie wahnsinnig, dich zu sehen! quelle: reddit/mildlypenis

Scheiss-Job?

Ein schönes Beispiel von nicht durchdachtem Design:

Der magische Furz.

Pizza der Woche, Hanna-Montana-Edition

[Bitte töte mich.]

Bild: instagram

Lifehack. Wenn es keiner merkt, ist es ein Win, oder?

Aus der Sparte «Vorstellung vs. Realität»:

Ich habe um eine Geburtstagstorte mit Zucker-Bild gebeten. Stattdessen habe ich eine schreckliche Zeichnung bekommen

Bonjour.

Bild: reddit

Neulich auf Google Street View:

Die Brücke war letzte Woche höher, schwör, Boss.

Nur noch schnell ein 3D-Figürchen vom letzten Angelausflug drucken ...

Bild: instagram

Huch, wir hatten ja noch gar kein «Tattoo der Woche»!

Gegen die Technik ist eigentlich nichts einzuwenden.

Alt, aber sexy:

Nur noch schnell den Güsel rausbringen (Alt, aber Wut):

Uuuuuuuuund ...

... tschüss!

Bonus-Win

Gute Freunde oder Kollegen sind Gold wert. <3

Wir wünschen dir auch solche.

Das war wundervoll. Noch wundervollererer (sic!) wird es nur, wenn du jetzt deine Ausbeute auch noch in die Kommentare pappst. Wir freuen uns! <3

Aber vorher gehen wir alle zusammen ins Archiv: