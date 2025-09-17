Von Tuten und Blasen keine Ahnung? Wir erklären dir die Laubbläser-Abstimmung gschWIND
Weil nicht alle unsere User:innen aus der Stadt Zürich kommen und weil die Stadtzürcher auch nicht immer alles wissen, erklären wir dir hier, worum es bei dem Laubbläser-Drama genau geht.
Hier gibt es ausserdem eine spannende Geschichte mit einem hässigen Hausmeister dazu:
Und worum geht es sonst noch bei den kommenden Abstimmungen am 28. September? Hier kommen ein paar ernstere, lehrreichere Videos:
Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID
Darum geht es bei der Abstimmung zum Eigenmietwert
(sim)