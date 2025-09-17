Video: watson/Madeleine Sigrist, Hanna Dedial, Michael Shepherd

Von Tuten und Blasen keine Ahnung? Wir erklären dir die Laubbläser-Abstimmung gschWIND

Mehr «Spass»

Weil nicht alle unsere User:innen aus der Stadt Zürich kommen und weil die Stadtzürcher auch nicht immer alles wissen, erklären wir dir hier, worum es bei dem Laubbläser-Drama genau geht.

Video: watson/Madeleine Sigrist, Hanna Dedial, Michael Shepherd

Hier gibt es ausserdem eine spannende Geschichte mit einem hässigen Hausmeister dazu:

Und worum geht es sonst noch bei den kommenden Abstimmungen am 28. September? Hier kommen ein paar ernstere, lehrreichere Videos:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Oder hier ...

Darum geht es bei der Abstimmung zum Eigenmietwert

Video: watson/Michael Shepherd

(sim)