Fail-Dienstag

Brauchst du was zu lachen? Wir alle, wir alle! Hier also: Die lustigsten Fails der Woche

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Schön, haben wir uns wieder!

Uns allen wäre es bestimmt lieb, wenn wir den orangen Gorilla, der die letzte Woche für so einige Fails sorgte, hier nicht erwähnen und stattdessen LUSTIGE Bilder und GIFs schauen.

Vorschlag einstimmig angenommen.

So mögen wir das.

Lasst es uns tun!

Beginnen wir mit: Energie und Motivation!

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Samstagabend war sehr lustig.

Und da hängt sie vermutlich heute noch.

«Was? ICH? Du musst mich verwechseln!» – Hund, möglicherweise.

Oh, 1 Trick!

Noch 1 Trick!!!

Traurigster Fail der Woche. :-(

Hunde sind so schusselig.

Was hat er da oben überhaupt gesucht?

Sooo romantisch.

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Tattoo der Woche? Tattoo der Woche!

Bild: instagram

Nun ... Es ist vermutlich kein Fail, wenn es funktioniert?

Oh, wir hatten ja noch gar kein Frühstück. Ein paar Snacks gefällig?

Knuspriges Kindersandwich.

Oder hier: Es brennt immer zweimal, sagt man doch so schön.

Es werden Gebühren erhoben. Der Anus wird zerstört.

Zum Essen dazu: ein paar Schlagzeilen der Woche.

Rentner drehten die Heizung so stark auf, dass die Polizei ihr Haus für eine Cannabisfarm hielt

Bild: instagram

Meine Freundin schrie beim Sex den Namen eines TV-Charakters - es war so verstörend

Oh! Wollen wir alle in die Kommentare schreiben, was wir am verstörendsten fänden? Das wäre lustig.

Hallo?

Passend dazu: eine Slideshow

Unten geht's weiter ...

1 / 19 16 der irrsten Verhandlungen auf eBay Kleinanzeigen Zur Story. quelle: reddit

Guten Tag, haben Sie schon von unserem Herrn und Erlöser gehört?

Ein paar weitere Beweise dafür, dass Tauben nicht die besten Nestbauerinnen sind.

Wirklich nicht die besten.

Eigentlich kaum zu glauben, dass die Vögel noch nicht ausgestorben sind.

Warum ist das Leben immer so?

Alles ist möglich mit Glace.

Kein Glace.​

Ist es ein Win, wenn er am Schluss steht?

Mutter der Woche. (Bald ist Ostern.)

Uuuund ...

.... tschüss!

Bonus-Win

Ohne Beweismaterial hätte ihnen das nie jemand geglaubt.

Das war schön. Doch es könnte noch viel schöner werden, wenn du deinen gesammelten Stoff in die Kommentare pappen tätest. Ja? Ja! <3

Erst noch ins Archiv schauen? Das kann ich nur unterstützen: