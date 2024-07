Fail-Dienstag

Es ist angerichtet! 24 Fails für lustigere Laune am Dienstag

Hallo? Ist jemand da? Oder sind alle in die Sommerferien entschwunden?

...

Natürlich sind wir alle da. Wir wollen ja schliesslich Fails schauen. Zur Not auch vom Liegestuhl aus.

3 ... 2 ... 1 ...

Auf die Fails mit Gebrüll!

Beginnen wir mit: einer Abkühlung.

Juhu, Sommer!

Rutschen macht Spass. Meistens.

You had one job – auf Französisch.

Kinder können so fies sein. :'-)

Spirit Animal.

Kinder können so fies sein. :'-)

Spirit Animal.

Kind mit lustigem Video-Effekt verstören: Check ✔

(Lieblings-GIF der Woche.)

Wir hatten lange kein Golf mehr.

Achtung, dieses GIF kann auf Pizza-Fans verstörend wirken.

Endlich mal die neue Drohne ausprobieren.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Neulich am Flughafen ...

Die Versuchung ist für viele bestimmt gross.

Uh. 😏

Gut gemeint.

Moom. :)

Shit.

Shit-Shit.

Bild: reddit

Höhö. Hö. Hö.

Auf dem Weg zum Erfolg gibt es keine Abkürzungen.

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

Danke für den Kreis.

Auch super: Wenn die Tourismusbranche auf Google Translate setzt

1 / 28 Wenn die Tourismusbranche auf Google-Translate setzt Wie, da musst du sogar noch selbst kochen? quelle: twitter

In wenigen Wochen gibt's wieder Weihnachtskram in den Läden:

(Bärtige Männer vor der Rasur und danach.)

Erwartung vs. creepy Realität:

Was ist hier gerade passiert?

Alt, aber herrlich:

Lifehack für zwischendurch:

Und ...

... tschüss!

Bonus-Win

So viel Sommer-Glück in einem GIF.

Hier noch die Grossartigkeit in voller Länge und Qualität:

Das waren dir zu wenige Fails und Wins? Ok, hilfst du uns dann in den Kommentaren mit deiner Ausbeute? Das wäre fabulös!

