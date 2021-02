Spass

Coronavirus nervt? Zum Trost kommen hier 26 Fails für bessere Laune!



Coronavirus nervt? Zum Trost kommen hier 26 Fails für bessere Laune!

Nun ja, ich denke, wir brauchen dir nicht zu erklären, dass im Moment vieles nicht so einfach ist.

Das bist du aktuell:

Hier kommt nun also, worauf du seit dem letzten Dienstag so sehnlichst wartest: der Faildienstag in voller Länge!

Ab und los!

Beginnen wir mit einem sehr saisonalen Fail:

Jeder, der mal Snowboard gefahren ist, kennt den Lift-Pain.

via instagram

Wann hast du zuletzt ein schönes Velotüürli gemacht?

Junge Menschen würden sagen: «Was für ein Cringe!»

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Sex – die natürlichste Sache der Welt! Sogar Tiere tun es!

Apropos ... bild: imgur

Ok, wow.

Fail oder Win? ¯\_(ツ)_/¯

Warum Kinder beim Schlittenfahren gerne vorne sitzen.

Ein Double-Fail.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wenn die Wasserleitung direkt vor deinem Haus explodiert ...

Fail oder Win? Wir können uns gar nicht entscheiden.

Immerhin Frau Büsi hat's bequem ...

User-Input der Woche: «Wenn du am Abend davor zu scharf gegessen hast ...»

Danke, 'onsense! :)

Er kann nicht sagen, dass er nicht gewarnt wurde ...

Falls du mal wieder das Fliegen vermisst:

Einer meiner Lieblinge:

Ich sagte, mein Name sei Marc mit einem «c».

Es ist alles eine Sache der Perspektive:

Passend dazu eine Slideshow.

Unten geht's weiter ...

Wir freuen uns nicht über ihr Unglück. Sondern darüber, dass es anderen Leuten offensichtlich auch passiert und nicht nur uns selbst.

Nicht die beste Maske beim Vorstellungsgespräch / Arzttermin / Besuch der Grossmutter.

Oder anders gefragt: Gibt es einen guten Moment für diese «lustige» Maske?

Gugel-Handy. Von Apple. Zu verkaufen.

Der süsseste Fail der Woche: Katze mit Sinnkrise.

Diese Orange.

bild: reddit

Alt, aber gut:

In diesem Sinne: Macht es gut! Oder wenigstens besser als sie.

Und tschüss!

Wir lachen nicht über Kinder, es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Bonus-Win

Die Wassertemperatur ist zwar eher fail, der Move aber sowas von ein Win!

Quasi noch ein Win – Das Video der Woche:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Und du so?

Wenn ihr alle ganz artig und fleissig seid und noch ein paar Fails und Wins in die Kommentare postet, haben wir alle noch etwas zu lachen und müssen nicht zurück an die Arbeit. Wäre das nicht schön?

Also los! Beglückt mich mit euren Lustigkeiten! :)

