«Briten kosten den nationalen Gesundheitsdienst jedes Jahr 350'000 Pfund, weil sie sich Bierflaschen, Deodorant-Dosen und Zahnbürsten in den Anus schieben, wie eine Studie zeigt



- 400 ‹fremde› Gegenstände werden pro Jahr aus den englischen Anus gezogen, wie Daten des NHS zeigen.

- Eine neue Analanalyse zeigt, dass dieses Problem den britischen Steuerzahler jährlich 338'819 Pfund kostet.

- Männer zwischen 20 und 50 Jahren haben am häufigsten einen Gegenstand in ihrem Hintern ‹verloren›.»