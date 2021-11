Fail-Dienstag

29 lustige Fails für die pure Befriedigung am Dienstag. Hau rein!

Neue Woche, neuer grauer Dienstag – und wir haben Bedarf an lustigen Bildern und Gifs.

Vielen Dank an dieser Stelle an Sergio, der so eine tolle Faildi-Fertretung gemacht hat, dass ich theoretisch noch wochenlang hätte in den Ferien bleiben können.

Hier nun aber die Fail-Ausbeute der Woche.

Legen wir los!

3 ... 2 ... 1 ... Influencer weggespült.

Er hat ihr ja eigentlich nur geholfen, den Fisch loszuwerden.

Trampoline sind schon was Tolles.

Sofern es denn welche sind ...

Jeder braucht ein paar Freunde, ...

... die einen auslachen, wenn sowas passiert. :)

Und du? Dabei?

Huiiiiiiiii ...

Schade, dass wir nicht über Kinder lachen.

Was ist hier gerade passiert?

Viele dumme Zufälle haben diesem Sprintler den Sieg versaut.

Fischi, Fischi, Fischi, Fischi, Fischi, .... Fischi, Fischi, Fischi,Fischi, Fischi, Fischi, Fischi,Fischi, Fischi, Fischi, Fischi,Fischi, Fischi, Fischi, Fischi.

Erstmal für Insta sexy ein Glas Rotwein schlürfen ...

Der traurigste Fail der Woche:

Lasst sie bitte essen!

Hach, ist die Natur nicht wunderschön?

Nicht sicher, ob Win oder Fail:

¯\_(ツ)_/¯ Win Fail

Macht das bitte einfach nicht, ok?

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wir lachen nicht über Influencer.

Influencerin mit zwei Millionen Followern schafft es nicht, 36 Produkte ihrer Marke zu verkaufen.

Du, wenn du nach fünf Tagen Arbeit auf die Uhr schaust und erst Montag ist:

Ach, 'Murrica.

40 Prozent der amerikanischen Kinder denkt, dass Hot Dogs und Speck Pflanzen sind.

Wie schnell kann man einparkieren, damit so etwas passiert?

Der Moment, wenn du von deinem feinen Sandwich ein Foto machen willst, und plötzlich ...

Weil die Ausrede «Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen» eh niemand glaubt:

Hoyl.

Dinge, die wir uns definitiv nicht mehr zu Weihnachten wünschen: Drohnen.

Das bringt uns auf eine Idee ... Zeit für ein paar Sicherheit-Fails:

Nach dir, meine Liebe!

Oh nein!!! Wie sollen wir je durch dieses Tor kommen?!

Alt, aber gut:



(Das Bild, nicht der Polizist. Der ist nur alt.)

¯\_(ツ)_/¯

...

Manchmal sind die grossen Hindernisse im Leben ganz klein:

Armer Kerl der Woche:

Und tschüss!

Es geht ihm gut, es geht ihm gut ...

Jetzt aber wirkich: 'schüssii

Bonus-Win

Bald ist wieder Winter. Freust du dich?

Und jetzt du!

Lässt du uns noch ein paar Bilder und Gifs in den Kommentaren da, damit wir endlos gucken können? Hier, eine stachelige Blume für dich: 🌵😘

Könnte auch für dieses Jahr passen: