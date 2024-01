Mürrisch heute? Hier gibts lustige Bilder und GIFs zur Aufheiterung

13 Cocktails mit weniger Alkohol, für jetzt, wo du's ein wenig easier nehmen solltest ...

Selbst wenn du zu der Gattung Mensch gehörst, die keinen Dry January macht, empfiehlt es sich vielleicht trotzdem, mal ein wenig kürzerzutreten. Weisch, so ... Alkohol-mässig. Überleg mal: In der Vorweihnachtszeit mit all den Weihnachts-Apéros wurde vielleicht etwas öfter wie üblich und wohl auch etwas mehr wie üblich getrunken. Und danach waren noch die Festtage. Und die Weihnachtsferien. Und dann noch Silvester ... okay. Easy, Tiger.