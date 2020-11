Spass

Fail-Dienstag

Hier bist du richtig! 28 lustige Fails, die dich durch den Tag bringen



Fail-Dienstag

Hier bist du richtig! 28 lustige Fails, die dich heute durch den Tag bringen

Wir schreiben das Jahr 2020. Eine Zeit, in der alles ein bisschen beschissener bescheidener ist als in den letzten Jahren. Wir sind uns also alle einig, dass wir eine gute Portion Spass und Ablenkung gebrauchen können.

Getreu dem Motto: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Faildienstag her.

Beginnen wir mit: einem sehr hungrigen Vogel.

Er hat es so gewollt.

Solche Streiche können wir keinesfalls gutheissen, seine Mimik ist dennoch unschlagbar.

Ja, das Stocken ist normal ...

Hier wiedermal 1 Trick:

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Darf ich bitten? Sorry für 1998-Qualität.

gif: reddit

Lachen wir über weggebouncte Kinder?

Hätte ja sein können ...

Clever. :)

Der traurigste und herzigste Fail diese Woche:

Aus der Kategorie «Journalisten haben es nicht leicht»:

Du lachst – bis du merkst, dass es dein Auto ist.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Hopplaschorsch!

Neulich in Australien ...

Vergesst nicht, die hübsche Weihnachtsdekoration aus dem Keller zu nehmen!

Du, wenn du am Dienstagmorgen aufwachst und weisst, dass Faildienstag ist:

Passend dazu eine Bildstrecke.

Unten gehts weiter mit den Fails ...

Creepy Schöne Tier-Augen.

Kommen wir hier zu einer frischen Ladung von «Vorstellung vs. Realität»

Heute mit «Gebäck».

Bitte tötet mich.

Diese Torte.

Oder DIESE Torte.

Hühü. «Türme».

Aus der Kategorie «Dinge, die dich töten wollen, während du schläfst»:

Du bist der Fail, wenn du denkst, ...

... dass auf diesem Bild mehrere Personen zu sehen sind.

Hab die Türe eingebaut, Chef!

Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?

Ein kleiner Reminder in einer sehr gelungenen Grafik.

Neulich, an einer sogenannten «Gender Reveal Party».

Hier gibt es übrigens mehr. Für nachher.

Es wäre beinahe ein Win gewesen.

Alt, aber gut:

Machts ganz gut und bleibt gesund!

Bonus-Win

Du weisst, was jetzt kommt!

Der Faildienstag wäre nicht der Faildienstag, wenn du nicht deinen Senf dazugeben würdest. Denn schliesslich fängt die Party erst jetzt an! Poste deinen Lieblings-Fail oder den besten Win in die Kommentare und hilf uns, dass es noch 24 Stunden (immerhin ...) mit Fails weitergeht. ;-)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Weil Sommer jetzt toll wäre ... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter