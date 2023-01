Happy New Fails! 23 lustige Bilder und Gifs fürs neue Jahr

Plus 1 Herz für Doggo am Schluss.

Auch in diesem Jahr ist das Netz wieder voller Failigkeiten. Jeweils einmal in der Woche präsentieren wir dir die besten. Aber das weisst du ja schon, deswegen bist du ja schliesslich da.

Happy New Year 20023! Willkommen in der Zukunft!

«Das Pflegesystem fliegt gerade an mehreren Orten gleichzeitig in die Luft»

Malaysia: Ratte macht sich über Poulet im Restaurant her – neben den Gästen

In einem Restaurant in Malaysia machten Gäste einen Fund, der nicht für die Hygienestandards des Lokals spricht: Eine Ratte machte sich (direkt in der für alle sichtbaren Vitrine) über zubereitetes Poulet her. Daneben sassen die Gäste und filmten das Nagetier.