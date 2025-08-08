Die Street Parade und Wandtattoos haben mehr gemeinsam, als ihnen vielleicht lieb ist. Bild: KEYSTONE

Steet-Parade-Motto oder Wandtattoo? Das vermutlich wichtigste Quiz der Woche

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Bald ist Street Parade! Am 9. August rollen die Love Mobiles mit ihren dröhnenden Bässen wieder dem Zürcher Seebecken entlang. Ein Motto für die Techno-Party des Jahres gibt es natürlich auch schon, es lautet: «Live Love, Love Life».

An diesem Motto gibt es selbstverständlich absolut nichts auszusetzen, die Botschaft ist relevant und wertvoll – insgesamt sehr Street-Parade-esque.

Allerdings sehen wir beim Slogan auch einen romantischen Klebe-Spruch für die Küchenwand vor uns. Etwa so stellen wir uns das vor:



Bild: Shutterstock

Chic, oder?

Und das finden wir jetzt dermassen lustig, dass wir dachten: Machen wir doch ein Quiz daraus! Kannst du uns bei den folgenden Slogans sagen, ob es sich dabei um ein ehemaliges Motto der Street Parade handelt oder ob es das so (nur) als Wandtattoo gibt?

Spiel mit, das wird ein Spass!

Falls ihr zur Einstimmung die Parade vom letzten Jahr gerne anschauen möchtet:

Video: watson/Sabeth Vela, Michael Shepherd

Mehr zur Street Parade gibt es hier:

Oder hier, ein weiteres Quiz: Was sollst du anziehen?