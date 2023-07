Diese Künstlerin zeigt, wie kreativ du am Waschtag sein kannst

19 Kunstwerke, die direkt aus dem Wäschekorb kommen

Wäsche waschen ist nun mal ein nötiges Übel für uns alle. Aber dass du dabei auch sehr kreativ sein kannst, beweist Helga Stentzel.

Die in London lebende Künstlerin präsentiert ihre Werke auf Instagram. Bei vielen spielen ihre Kleider eine entscheidende Rolle. Diese hängt sie so auf, dass echte Kunst entsteht. Aber am besten seht ihr einfach selbst.

Kein Kunstwerk, sondern die Künstlerin selbst: Helga Stentzel. Bild: instagram

(smi)