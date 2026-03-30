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Nach dem KitKat-Heist, nun die Memes!

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;name=small
Bild: x.com

Nach dem KitKat-Heist, nun die Memes!

Während wir auf die Aufklärung des «grossen KitKat-Raubes von 2026» warten, freuen wir uns auf die grandiosen Memes, die das Internet zu bieten hat!
30.03.2026, 11:2930.03.2026, 11:29
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Mitbekommen?

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé wurde Opfer eines Diebstahls von rund 12 Tonnen Schokolade der Marke KitKat.

Nestlé verliert 12 Tonnen KITKAT durch Diebstahl

Über 400'000 Schoggistängel sind das. Die Ladung verschwand vergangene Woche auf dem Transportweg von Italien an verschiedene Produktions- und Vertriebsstandorte in Europa.

Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich bei der Beute um die Sonderedition zum Anlass des KitKat-Sponsorings der Formel 1.

KitKat Heist of 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/comments/1s7iwid/comment/od9nwtf/
Bild: reddit

Das Fahrzeug und sein Inhalt seien nach wie vor unauffindbar. Derweil ...

... gehen die News als «Der grosse KitKat-Heist von 2026» viral:

The Great KitKat Heist of 2026 memes https://www.instagram.com/p/DWf5CRqETL5/?img_index=1
Bild: instagram

Die Polizei ermittelt:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Natürlich bleiben die Memes nicht aus:

Great KitKat Heist of 2026 https://www.instagram.com/p/DWeqwRpETTs/?img_index=1
Bild: instagram

Psssst, hey du... Wer ich? Willst du ein KitKat kaufen?

[image or embed]

— twofourtwo (@twofourtwo.bsky.social) March 28, 2026 at 9:39 PM
KitKat Heist of 2026 - the memes https://x.com/SopranosWorld?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2037919484757893599%7Ctwgr%5Eb3eb248fe8747f32c87d05e09168113f6d58d582%7Ctwcon%5Es1_&a ...
Bild: x.com

«T, es ist geschafft. Wir haben mehr als nur ein Stück von dem KitKat abgebrochen, Skip. Der Osterhase wird dieses Jahr kein Business haben, hehe.»

«Broke off» – ein Stück abgebrochen ... NATÜRLICH gibt es nun auch Wortspiele noch und nöcher, denn der englische Werbeclaim für das Produkt lautet (seit 1958 unverändert, übrigens!):

Have a Break, Have a KitKat - Werbeslogan seit 1958 https://www.linkedin.com/company/nestle-s-a-/
Bild: linkedin/nestle

«Mach 'ne Pause – gönn dir ein KitKat!»

Gäbig, dass der Begriff «break» viele Bedeutungen haben kann:

KitKat Heist of 2026 https://x.com/Ambar_SIFF_MRA/status/2038328682524402057?s=20
Bild: twittertwatterkitkatter

«Es geht nicht um die Schokolade, sondern darum, eine Botschaft zu vermitteln. Niemand wird verschont.»

KitKat Heist of 2026 https://www.reddit.com/r/GreatBritishMemes/comments/1s7iwid/comment/od9nwtf/
Bild: reddit

«Klingt nach einer sauberen Flucht.»

KitKat Heist of 2026 memes https://x.com/PopBase/status/2037907805961695669
Bild: kitkattertwitter

«Wir haben die Menschen schon immer dazu ermuntert, sich mit KitKat eine Auszeit zu gönnen, aber anscheinend haben Diebe diese Botschaft zu wörtlich genommen und sich mit mehr als 12 Tonnen unserer Schokolade aus dem Staub gemacht.»

Vielleicht etwa so:

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;name=small
Bild: x.com
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Bild: tiktok

Derweil in der Räuberhöhle:

KitKat Heist of 2026 https://www.instagram.com/p/DWe_apmAgve/?img_index=2
Bild: instagram

Derjenige, der all jene KitKats gestohlen hat.

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;name=small
Bild: x.com
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Bild: tiktok

Dieser Typ könnte derjenige sein, der den KitKat-Laster gestohlen hat.

The Great KitKat Heist of 2026 https://pbs.twimg.com/media/HEo2ZVLbEAASWx7?format=jpg&amp;name=small
Bild: x.com

Irgendwer zwischen Italien und Polen:

Bonus: «Nestlé ist der wahre Dieb!»

Okay, den kompletten Rant dieses ordentlich witzigen Iren werden wir nicht ganz übersetzen ...

@garron_music

♬ original sound - Garron Noone

... vielleicht nur soviel, zusammenfassend: Er hat überhaupt kein Mitleid mit Nestlé, denn seiner Meinung nach ist der Grosskonzern «der wahre Schoko-Dieb». Dies, da Nestlé «seit Jahr und Tag Schwindel mit Kunden» betreibe, indem es «die Grösse diverser Produkte systematisch verkleinert, während der Preis gleich bleibt».

Derweil also, während wir auf die Aufklärung des grossen KitKat-Raubes von 2026 warten, erfreuen wir uns an den Memes!

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