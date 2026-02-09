«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen

Wir befinden uns inzwischen im Jahr 2026, und lustige Annoncen im Internet existieren noch immer. Zu unserem Glück, denn sie hören einfach nicht auf, lustig zu sein.

Mehr «Spass»

Wer seine nicht mehr geliebte Ware loswerden (oder andere shady Dienstleistungen an den Mann bringen) will, kann dies auf sogenannten Kleinanzeigenportalen tun. Ob da massenhaft verkauft wird, können wir nicht sagen – aber zu lachen haben wir immer und garantiert!

Grüsel-Gitarrenunterricht, anyone?

Schön, wenn man sich untereinander erstmal richtig vorstellt.





«Stets pfleglich behandelt, stammt aus einem tierfreien [!!!] Nichtraucherhaushalt»

Das da unten? Das ist kein Tier, das ist doch einfach der Mitbewohner!

Ach, noch ein paar Järchen, und dann wäre der automatisch wieder aktuell geworden.

Massageee dermassen gut, dass sie nun einen neuen Besitzer sucht:

Ach, das sind nur ein bisschen Gebrauchsspuren. Eigentlich: neuwertig.

Was würden Sie denn gerne sein? Ein Spitzbub, vielleicht?

Was letzte Diebstahl?

¯\_(ツ)_/¯

Warum einfach, wenn es doch auch so kompliziert geht?

Bild: reddit

«Zustand: Sehr gut.»

Okay, ja, diese Playstation sieht in der Tat sehr «special» aus.

Was letzte Sensibelchen?

Nun ja, das können wir jetzt irgendwie auch nicht schönreden.

Und falls sich jemand für den Kontext (beziehungsweise die Ehekrise) interessieren sollte ...

Was ein vertauschter Buchstabe so alles ausmachen kann ...

Oder vielleicht ist es gar kein Schreibfehler, und die tierische Überrachung folgt erst später.

WEM KANN MAN HEUTZUTAGE ÜBERHAUPT NOCH VERTRAUEN?

Und weil der Klassiker schlechthin keinesfalls vergessen werden darf:

Mehr davon?

Schliesslich hören sie nie auf, witzig zu sein:

(sim)