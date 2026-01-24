Die besten Trump-Karikaturen der Woche

Verliert der Möchtegern-Diktator den Verstand? Die WEF-Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche?
Master Diplomacy #Davos— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 21. Januar 2026 um 22:40
[image or embed]
Er kam, sah und pöbelte
Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #Trump #DAVOS #Davos26 @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 21. Januar 2026 um 11:27
[image or embed]
Wenn Satire Realität wird
Eklat in Davos: Verwirrter alter Mann stürmt Podium und pöbelt eine Stunde lang herum www.der-postillon.com/2026/01/davo...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 21. Januar 2026 um 16:26
[image or embed]
Trumps WEF-Rede auf den Punkt gebracht
Donald Trump went to Davos and showed his ass. #Trump #WorldEconomicForum #Greenland #NATO— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 21. Januar 2026 um 22:32
[image or embed]
Ein Weltwirtschaftsforum, das sich mit Furzideen beschäftigt
@bagleycartoons.bsky.social By Pat Bagley.— Afra Kroon 🇳🇱 (@afrakroon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 16:49
[image or embed]
TACO-Donnie schlägt wieder und wieder zu (mit seinen angeblichen Super-Deals)
TACO Hell Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 00:33
[image or embed]
Trumps «Friedensrat» kommt bestimmt gut ...
Board of Peace. Today's cartoon by Marian Kamensky. More cartoons: www.cartoonmovement.com #BoardOfPeace #Trump— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 23. Januar 2026 um 06:23
[image or embed]
In seiner Heimat geht der Terror gegen Minderheiten und politische Gegner weiter
Wenn rechte Waffenfanatiker plötzlich einen Polizeiausweis besitzen
ICE For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 14:56
[image or embed]
Aber: Alle Ablenkungsversuche bringen ihm nichts
#Epstein #EpsteinFiles— WomenRiseUp2026 (@womenriseup2026.bsky.social) 21. Januar 2026 um 15:48
[image or embed]
Der senile US-Präsident richtet täglich mehr Schaden an
Trump hits Davos © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 21. Januar 2026 um 17:02
[image or embed]
Es kommen Erinnerungen an dunkle Zeiten auf
#trump #EU #greenland #nazi #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 21. Januar 2026 um 22:21
[image or embed]
Von «Grab 'em by the pussy» zu offen angedrohtem Landraub
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 21. Januar 2026 um 19:34
[image or embed]
Dazu passend 😅
Dänemark bietet Deal an: Trump kann Grönland haben, wenn er es ohne Hilfe auf der Weltkarte findet www.der-postillon.com/2026/01/groe...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 21. Januar 2026 um 12:03
[image or embed]
Was er mit Grönland wirklich vorhat
Epstein Island #EpsteinFiles #Greenland #DOJ #Justice #Trump— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 23. Januar 2026 um 00:50
[image or embed]
Der Schweizer Karikaturist Ruedi Widmer zieht, äh, Parallelen zum Irakkrieg 😅
Vorschau auf die Operation „Ice Storm“ der Allierten (WOZ Die Wochenzeitung, 21.1.26) #grönland #kuwait #warforoil #golfkrieg #irak #saddamhussein #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 22. Januar 2026 um 13:36
[image or embed]
Die Schweiz kann nur hoffen, dass sich Trump nicht plötzlich auch Davos einverleiben will
#Davos— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 21. Januar 2026 um 16:57
[image or embed]
Die Trump-«Deals» auf den Punkt gebracht
Art Of The Deals. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 21. Januar 2026 um 00:21
[image or embed]
Ein aufrechter Amerikaner ruft Europa zur Einigkeit auf
„„Zeigt Rückgrat“: Newsom kritisiert Europas Regierungschefs“ #Grönland #Trump #europa #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 21. Januar 2026 um 19:28
[image or embed]
Der einzige Preis, den Trump tatsächlich «verdient»
@mluckovich.bsky.social) 21. Januar 2026 um 19:51
Bald sind US-Zwischenwahlen (Midterms). Eine schwierige Entscheidung für die Wähler? 🤔
@wolfpack11720.bsky.social) 21. Januar 2026 um 18:46
Hoffen wir, dass es nicht wie bei «Planet der Affen» endet ...
Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 21. Januar 2026 um 14:10
[image or embed]
Bonus
This is Chloe. She doesn't understand why she can't have any of your Chinese food. Brought over a clean plate and everything. 13/10 (TT: morgansieberrr)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 21. Januar 2026 um 01:11
[image or embed]
(dsc)