Die besten Trump-Karikaturen der Woche

Verliert der Möchtegern-Diktator den Verstand? Die WEF-Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
24.01.2026, 06:1124.01.2026, 06:11

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Master Diplomacy #Davos

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 21. Januar 2026 um 22:40
«Das ist gut gelaufen.»

Er kam, sah und pöbelte

Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #Trump #DAVOS #Davos26 @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 21. Januar 2026 um 11:27

Wenn Satire Realität wird

Eklat in Davos: Verwirrter alter Mann stürmt Podium und pöbelt eine Stunde lang herum www.der-postillon.com/2026/01/davo...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 21. Januar 2026 um 16:26

Trumps WEF-Rede auf den Punkt gebracht

Donald Trump went to Davos and showed his ass. #Trump #WorldEconomicForum #Greenland #NATO

[image or embed]

— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 21. Januar 2026 um 22:32

Ein Weltwirtschaftsforum, das sich mit Furzideen beschäftigt

@bagleycartoons.bsky.social By Pat Bagley.

[image or embed]

— Afra Kroon 🇳🇱 (@afrakroon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 16:49
Kommentar
Dieser Satz hätte wirklich nicht sein müssen

TACO-Donnie schlägt wieder und wieder zu (mit seinen angeblichen Super-Deals)

TACO Hell Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 00:33
«Lasst uns auf unsere grossartige Vereinbarung anstossen, die neue Zölle verhindert!»

Trumps «Friedensrat» kommt bestimmt gut ...

Board of Peace. Today's cartoon by Marian Kamensky. More cartoons: www.cartoonmovement.com #BoardOfPeace #Trump

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 23. Januar 2026 um 06:23

In seiner Heimat geht der Terror gegen Minderheiten und politische Gegner weiter



[image or embed]

— ACW1234 (@acw1234.bsky.social) 21. Januar 2026 um 04:22

Wenn rechte Waffenfanatiker plötzlich einen Polizeiausweis besitzen

ICE For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 14:56
«Was ist mit all den Waffennarren passiert, die behaupteten, sie bräuchten ihre Waffenarsenale, um die Tyrannei der Regierung abzuschrecken? – Sie traten ICE bei.»

Aber: Alle Ablenkungsversuche bringen ihm nichts

#Epstein #EpsteinFiles

[image or embed]

— WomenRiseUp2026 (@womenriseup2026.bsky.social) 21. Januar 2026 um 15:48

Der senile US-Präsident richtet täglich mehr Schaden an

Trump hits Davos © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 21. Januar 2026 um 17:02

Es kommen Erinnerungen an dunkle Zeiten auf

#trump #EU #greenland #nazi #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 21. Januar 2026 um 22:21
«Grossartig... Wir müssen erneut die Nazis besiegen.»

Von «Grab 'em by the pussy» zu offen angedrohtem Landraub

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 21. Januar 2026 um 19:34

Dazu passend 😅

Dänemark bietet Deal an: Trump kann Grönland haben, wenn er es ohne Hilfe auf der Weltkarte findet www.der-postillon.com/2026/01/groe...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 21. Januar 2026 um 12:03

Meme zu Trump Grönland
quelle: bluesky

Was er mit Grönland wirklich vorhat

Epstein Island #EpsteinFiles #Greenland #DOJ #Justice #Trump

[image or embed]

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 23. Januar 2026 um 00:50

Der Schweizer Karikaturist Ruedi Widmer zieht, äh, Parallelen zum Irakkrieg 😅

Vorschau auf die Operation „Ice Storm“ der Allierten (WOZ Die Wochenzeitung, 21.1.26) #grönland #kuwait #warforoil #golfkrieg #irak #saddamhussein #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons

[image or embed]

— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 22. Januar 2026 um 13:36

Die Schweiz kann nur hoffen, dass sich Trump nicht plötzlich auch Davos einverleiben will

#Davos

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 21. Januar 2026 um 16:57

Die Trump-«Deals» auf den Punkt gebracht

Art Of The Deals. Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 21. Januar 2026 um 00:21

Ein aufrechter Amerikaner ruft Europa zur Einigkeit auf

„„Zeigt Rückgrat“: Newsom kritisiert Europas Regierungschefs“ #Grönland #Trump #europa #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 21. Januar 2026 um 19:28

&quot;Spiegel&quot;-Titelseite zu Donald Trump (Januar 2025)
Screenshot: bsky.app

Der einzige Preis, den Trump tatsächlich «verdient»



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 21. Januar 2026 um 19:51

Bald sind US-Zwischenwahlen (Midterms). Eine schwierige Entscheidung für die Wähler? 🤔



[image or embed]

— The Wolfpack (@wolfpack11720.bsky.social) 21. Januar 2026 um 18:46

Trump Bush Meme
meme: Reddit

Hoffen wir, dass es nicht wie bei «Planet der Affen» endet ...

Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star

[image or embed]

— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 21. Januar 2026 um 14:10

Bonus

This is Chloe. She doesn't understand why she can't have any of your Chinese food. Brought over a clean plate and everything. 13/10 (TT: morgansieberrr)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 21. Januar 2026 um 01:11

(dsc)

Tweeticle verpasst?

