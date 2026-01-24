Die besten Trump-Karikaturen der Woche

Verliert der Möchtegern-Diktator den Verstand? Die WEF-Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wenn Satire Realität wird Eklat in Davos: Verwirrter alter Mann stürmt Podium und pöbelt eine Stunde lang herum www.der-postillon.com/2026/01/davo...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 21. Januar 2026 um 16:26

TACO-Donnie schlägt wieder und wieder zu (mit seinen angeblichen Super-Deals) TACO Hell Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 00:33 «Lasst uns auf unsere grossartige Vereinbarung anstossen, die neue Zölle verhindert!»

Wenn rechte Waffenfanatiker plötzlich einen Polizeiausweis besitzen ICE For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Januar 2026 um 14:56 «Was ist mit all den Waffennarren passiert, die behaupteten, sie bräuchten ihre Waffenarsenale, um die Tyrannei der Regierung abzuschrecken? – Sie traten ICE bei.»

Dazu passend 😅 Dänemark bietet Deal an: Trump kann Grönland haben, wenn er es ohne Hilfe auf der Weltkarte findet www.der-postillon.com/2026/01/groe...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 21. Januar 2026 um 12:03

