Spass

Grossbritannien

London: 360-Grad-«Infinity Pool» auf Hotel, in 200 Meter Höhe



Das soll der erste 360-Grad-«Infinity Pool» werden – er steht auf einem Hochhaus in London

No. Fucking. Way. Wer sich in diesen Pool wagt, muss lebensmüde sein. Aber wird so etwas überhaupt gebaut werden dürfen?

CNN berichtet über den weltersten 360-Grad-Infinity-Pool, der angeblich auf einem Hochhaus in London geplant ist. Auf rund 200 Metern Höhe, absolut durchsichtig.

Da, oben links, wärst du am Plantschen ... visualisierung: compass

By Night ...

Und von unten?

Der Pool bestehe nicht aus Glas, sondern gegossenem Acryl, da dieses Material Licht mit einer ähnlichen Wellenlänge wie Wasser durchlässt, so dass er perfekt klar aussehe. 😳

Was sich alle Schwindelfreien fragen ...

Wie zum Teufel kommt man/frau da hoch?

Antwort der Ingenieure:

«Normalerweise würde eine einfache Leiter ausreichen, aber wir wollten keine Treppen an der Aussenseite des Gebäudes oder im Pool, da sie die Aussicht beeinträchtigen würden – und natürlich wollen Sie auch nicht, dass 600'000 Liter Wasser durch das Gebäude abfliessen.»

Die Lösung: Schwimmbad- und Gebäude-High-Tech, kombiniert mit einer heftigen Prise James Bond:

«Die Lösung basiert auf der Tür eines U-Bootes, gepaart mit einer drehbaren Wendeltreppe, die vom Beckenboden aufsteigt, wenn jemand ein- oder aussteigen will.»

Hallo Umweltschutz?

Abgesehen von den immensen Baukosten, die nicht verraten werden: Das Wasser des Schwimmbades wird angeblich mit Abwärme aus der Gebäudeklimatisierung erwärmt.

Vor allem ist der «Infinity London» natürlich unbezahlbare Werbung für den britischen Pool-Bauer Compass Pools. Auf der Firmen-Website gibt es weitere spannende Infos.

Das Becken wird mit einem eingebauten Windmesser ausgestattet (wegen Stürmen! 🙈) und mit einem computergesteuerten Gebäudemanagement-System verbunden sein. So werde die Temperatur geregelt und sichergestellt, dass kein Wasser auf die Strassen runter stürzt.

Das heisse Gas, das als Nebenprodukt der Kühlung im Gebäude entstehe, werde durch einen Wärmetauscher geleitet, um das Poolwasser zu erwärmen.

Bereits 2020 könnte mit dem Bau begonnen werden, «wenn alle Partner und Auftragnehmer bestätigt sind».

«Architekten kommen oft zu uns, um Dach-Infinity-Pools zu entwerfen, aber selten haben wir ein Mitspracherecht bei der Gebäudeplanung, da der Pool meist ein nachträglicher Gedanke ist. Aber bei diesem Projekt haben wir mit dem Pooldesign begonnen und im Wesentlichen gesagt: ‹Wie stellen wir ein Gebäude darunter auf?›»

Warum zum Geier soll ein solch verrücktes Outdoor-Bauvorhaben ausgerechnet in London realisiert werden, fragt der US-Techblog Engadet, und erinnert ans britische Wetter. Laut Statistik regne es in London an 106 Tagen im Jahr.

Umfrage Würdest du im «Infinity London» plantschen? 😱😱😱

Aber sicher! Auch im Delphin- und Rückenschwumm. 😜

Ja, aber nur in Begleitung eines guten Psychologen

Haben Nichtschwimmer Zutritt? 😏

Abstimmen 2 😱😱😱 0%

Aber sicher! Auch im Delphin- und Rückenschwumm. 😜 0%

Ja, aber nur in Begleitung eines guten Psychologen 0%

Haben Nichtschwimmer Zutritt? 😏 0%

Ob das Projekt mehr ist als nur feuchte Träume eines britischen Pooldesigners, wird die Zukunft zeigen …

(dsc, via Engadget)

Abonniere unseren Newsletter