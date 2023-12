Nostradamus, mit richtigem Namen Michel de Nostredame, war ein französischer Arzt und Apotheker im 16. Jahrhundert. Bild: www.imago-images.de

Das sind die Nostradamus-Prognosen für 2024 – inklusive fliegendem König

Mehr «Spass»

Der Übergang in ein neues Jahr bietet Wahrsagern und Hobby-Propheten stets die Gelegenheit, sich an Vorhersagen für die kommenden zwölf Monate zu versuchen. Die Nostradamus-Prophezeiungen aus dem Jahre 1555 dienen dabei vielen Interpreten als Grundlage für ihre Weissagungen. So wurden für das kommende Jahr verschiedene Prognosen aufgestellt, ob sie wirklich eintreffen, steht wohl in den Sternen – oder halt eben nicht.

Die Prognosen für 2024

Nostradamus' Prophezeiungen gelten, wie auch Horoskope, als so vage, dass man immer eine Kongruenz mit der Realität finden kann, wenn man denn so will. So werden ihm unter anderem die Vorhersagen von Hitlers Aufstieg, Kennedys Ermordung, Queen Elizabeths II. Tod und der Terroranschläge des 11. Septembers zugeschrieben. Tatsächlich vorhergesagt – Betonung auf «vor» – wurde aber keines der Ereignisse.

Trotzdem hier sieben Dinge, die laut Nostradamus und seinen Anhängern im nächsten Jahr geschehen sollen:

Nostradamus oder Michel de Nostredame, wie sein richtiger Name lautete, war ein französischer Arzt und Apotheker. Ab 1555 bis zu seinem Tod 1566 verfasste er insgesamt 942 vierzeilige Gedichte, die er in verschiedenen Ausgaben unter dem Titel «Les propheties» veröffentlichte. Wichtig zu erwähnen: Um keine Probleme mit der kirchlichen Inquisition zu bekommen, ordnete er seine Prophezeiungen nicht einzelnen Jahren zu, da er sonst als falscher Prophet hätte bezeichnet werden können. Nur vereinzelt werden Jahreszahlen oder spezielle Sternkonstellationen erwähnt, die auf eine genaue Zeit hinweisen.

Das Deuten von Nostradamus’ Werken besteht deshalb eigentlich nur aus einem Durchforsten der Gedichte und einem anschliessenden Herauspicken von gerade in die weltweite Situation passenden Versen. Deutlich zu sehen an der Vorhersage des Aufstiegs eines neuen Führers im Westen. Dasselbe Gedicht wurde schon retrospektiv auf den Aufstieg Hitlers angewandt. Ebenfalls die Voraussage des Todes eines alten Papstes und die subsequente Ersetzung durch einen Römer ist in der Geschichte der katholischen Kirche wohl bereits einige dutzendmal eingetroffen. (ear)