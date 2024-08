Die Ukraine lässt Putin zittern – 21+ Tweets zur ziemlich erfreulichen Kriegslage

Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen +++ Polio-Impfungen in Gaza gefordert

Geiselnahme in russischem Gefängnis blutig beendet + Selenskyj mahnt Waffenlieferungen an

Hier kommt das ultimative Bullshit-Bingo zur Street Parade

Am 10. August ist es so weit, in Zürich findet die 31. Street Parade statt. Rund 1 Million Menschen aus aller Welt versammeln sich rund um das Zürcher Seebecken, um gemeinsam an der grössten Techno-Parade der Welt und unter dem Motto «Prefer:Tolerance» zu tanzen und zu feiern.