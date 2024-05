Dieser hässige Bub geht grad viral. Dazu: 12 Babys, die es hassen, geboren worden zu sein

Mehr «Spass»

Wer kennt sie nicht, diese ultra-übersüssen Babyföteli, die heute gefühlt jedes Neugeborene über sich ergehen lassen muss?

Viele Babys haben das Glück, dass sie ihren magischen Moment im Scheinwerferlicht einfach verschlafen. Nicht so Trent. Trent war zum Zeitpunkt seines Shootings 6 junge Tage alt und hatte scheinbar wenig Bock, niedlich zu sein. Bored Panda zitiert die Fotografin aus Ohio, Lauren Carson, die das äusserst grantige Kindlein vor der Linse hatte, so: «Ich fotografiere seit einem Jahrzehnt Neugeborene und habe schon Hunderte von Babys fotografiert, die mir tonnenweise tolle Blicke zugeworfen haben. Aber keines, und ich meine KEINES, ist vergleichbar mit den Blicken, die mir dieser süsse Kerl zugeworfen hat.»

Das ist sehr nett formuliert. Süss.

Hier ein paar Bilder von dem süssen Kerli.

Er ist so ...

... wahnsinnig ...

... muff.

Auf Facebook wurde der Post fast 40'000 Mal geteilt.

Trent – unser neues Spirit Animal.

Wobei ... so wahnsinnig erstaunlich ist es eigentlich nicht, dass Babys nicht immer gute Laune haben vor der Kamera. Schliesslich wurden sie erst gerade in diese kalte Welt hineingeboren. So viele neue Eindrücke, blöde Gefühle wie Hunger und Müdigkeit und dann noch alle Verwandten, die einen begaffen und begrabbeln wollen.

Da kann man schon mal säuerlich werden.

Bild: Drawing in light Photography

Wir verstehen also, wieso Babys manchmal grimmig schauen. Hier kommt ein Best-of der hässigsten Exemplare, die wir im Internet gefunden haben:

Baby ist sauer wegen blödem Outfit.

Babys sind sauer, in der Covid-Saison geboren worden zu sein.

Baby will Manager sprechen.

Baby fragt: Willsch Fetli?

Baby kann deinen Scheiss nicht mehr hören.

Bild: imgur

Baby hätte lieber keine Geschwister.

(Baby hat schon einen Plan.)

Baby hat diese Welt schon jetzt satt.

Baby macht dir gleich Feuer unterm Hintern.

Baby muss jetzt schlafen.

Nacht.

Mehr Baby-Kram:

So sieht es aus, wenn sich Erwachsene wie Babys verhalten

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

(sim)