9 kleine Dinge, die dich sofort alt fühlen lassen

Süssigkeiten an der Kasse verbieten? Jetzt schaltet sich der Bund ein

Zu süss, zu salzig, zu fettig: Der Bund plant eine neue Empfehlung an die Adresse der Grossverteiler: Sie sollen Supermarktkassen von ungesunden Produkten säubern.

Äpfel anstatt Gummibärchen. Tomätchen anstatt Schokoladenriegel. Mineralwasser anstatt Süssgetränke: Die Westschweizer Konsumentenschutzorganisation FRC möchte, dass Grossverteiler an den Supermarktkassen keine Süssigkeiten mehr präsentieren – um übermässigen Verzehr von ungesunden Lebensmitteln nicht anzukurbeln. Laurence Fehlmann Rielle goss das Anliegen in einen Vorstoss und forderte ein Verbot für Süssigkeiten in Kassennähe.

Die Genfer SP-Nationalrätin betont den präventiven Charakter ihres …