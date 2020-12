Spass

Party-Playlist für Silvester 2020: Die Corona-konforme Version



Mit dieser Playlist feierst du Silvester garantiert Corona-konform

Wie es sich für dieses Jahr gehört, dürfte auch Silvester zu einer spezielleren Erfahrung werden. Damit du dich in diesen unsicheren Zeiten nicht verloren fühlst, haben wir dir eine Corona-konforme Party-Playlist zusammengestellt.

Falls du zu jenen gehörst, die denken, dass der arithmetische Wechsel einer Jahreszahl hinter einem Datum Wunder bewirken, Leben verändern und Neustarte entfachen kann, dann freust du dich bestimmt auf Silvester. 2020 wird dann (aller Voraussicht nach – gewiss ist bekanntlich nichts) Geschichte sein. Und das Leben wieder normal. Und unser Leben schöner, besser. Glück gehabt!

Diesen bahnbrechenden Schritt in unser aller Leben will natürlich gefeiert werden. Corona hin oder her, die Unterjochung durch das Virus kann ruhig mal eine ach so magische Nacht pausieren – ist man zumindest geneigt zu sagen. Das ist verständlich, interessiert diesen Corona-Quälgeist nur leider nicht. Zum Glück sind wir erwachsen und können für uns nach bestem Wissen und vor allem Gewissen selber entscheiden.

Damit die F*CK-OFF-CORONA-Party auch richtig knallt, haben wir eine kleine Playlist für euch zusammengestellt. Und diese nur leicht im Rahmen eines Schutzkonzeptes justiert.

Klicke jeweils aufs Bild, um die justierte Version des Party-Hits zu sehen.

Bild: watson / discogs

Bild: watson / discogs

Bild: watson / pinterest

Bild: watson / lastfm

Bild: watson / pinterest

Bild: watson / songslyricsandmeanings

Bild: watson / amazon

Bild: watson / discogs

Bild: watson / hitparade

Bild: watson / captainbeyond55

Bild: watson / amazon

