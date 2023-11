Black Friday: Diese Bilder rauben dir den noch übrig gebliebenen Glauben an die Menschheit

Mehr «Spass»

Heute ist es wieder so weit: Die Menschen stürmen die Geschäfte, um sich zu reduzierten Preisen mit lauter Dingen einzudecken, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Der Black Friday lockt auch dieses Jahr wieder mit verlockenden Angeboten – eben so verlockend, dass (vor allem in den USA) Bilder wie folgende entstehen:

Da hilft auch Vollbesetzung nichts mehr:

Bild: imgur

Darum lässt du dein Haustier besser Zuhause ...

Bild: imgur

Wieso genau applaudieren die?

Bild: imgur

Ein Hoooch auf die Konsumgesellschaft.

Bild: imgur

So kommt man sich wenigstens näher beim Shopping ...

Bild: imgur

... und es muss bestimmt niemand frieren

Bild: imgur

USEGHOLT!

Bild: imgur

Apokalyptisch anmutende Zustände:

Bild: imgur

Scheiss auf ein neues Herz, wenn du einen neuen Fernseher haben kannst.

Bild: imgur

Hat sich gelohnt, dafür den Tinnitus in Kauf zu nehmen.

Bild: imgur

Wieder sind es Fernseher, die für hitzige Gemüter sorgen.

Bild: Imgur

Stell dir vor, du kommst zur Arbeit und siehst das:

Bild: Imgur

Nicht einmal mehr die Kinder sind sicher vor Karen.

Bild: imgur

(anb)