Spass

Leben

Zahlen und Fakten zum menschlichen Körper: Bestehst du das Quiz?



Weisst du eigentlich irgendwas zu deinem Körper? Dieses Quiz bringt dich auf die Welt! Bild: wtason / shuttertsock

Unser Körper ist so alltĂ€glich, dass wir ihn gar nicht mehr aktiv wahrnehmen. (Es sei denn man hat gestern wieder mal ĂŒber die StrĂ€nge geschlagen.) Doch was sind eigentlich die Zahlen und Fakten hinter unserem Körper?

Wie viel deines Körpergewichts sind eigentlich Bakterien? Wie viele Haare hast du? Wie viele Muskeln? Genug des Werweissens, jetzt kannst du zeigen, was in dir steckt (also vor allem die genaue Anzahl davon, bitte, hehe). Oder du lernst halt viel Neues. Win-Win-Anyways!

Anmerkung: Viele der Angaben, die als Lösung zĂ€hlen, sind natĂŒrlich in der Regel Durchschnitts- oder SchĂ€tzwerte. Jedoch wurde der wissenschaftliche Konsens bestmöglich berĂŒcksichtigt. Infolgedessen sind die Margen beim Slider-Tool (hoffentlich) fair eingestellt, dass du eine gute Chance hast, wenn du die Grössenordnung richtig erahnst.

Falls du knapp daneben liegst: Sorry, irgendwo musste eine Grenze gezogen werden.

Quiz 1. Wir beginnen mit dem roten Lebenssaft, der durch unser Körper rauscht. Wie lange hat Blut im Ruhezustand durchschnittlich, um einmal durch unseren Körper zu fliessen? (Antwort in Sekunden) Deine Antwort: Auflösen 2. Wie steht es um die GefĂ€sse, in denen das Blut transportiert wird? Wie lange wĂ€ren die BlutgefĂ€sse (Venen, Arterien, Kapillaren), wenn man sie alle aneinander legen wĂŒrden? (Antwort in Kilometern) Deine Antwort: Auflösen 3. Eine Basic-Frage fĂŒr zwischendurch: Wie viele Muskeln hat ein gesunder Mensch eigentlich in seinem Körper? Deine Antwort: Auflösen 4. WĂŒrde man alle Bakterien aus dem gesunden Dickdarm eines ausgewachsenen Menschen sammeln und auf eine Wage legen – wie schwer wĂ€re diese Bakterienmasse? (Durchschnittswert, Antwort in Gramm) Deine Antwort: Auflösen 5. Jetzt erst mal ganz ruhig einatmen. Gut. Wie viel wird im Ruhestand pro Atemzug eigentlich ein- und ausgeatmet? (Antwort in ml) Deine Antwort: Auflösen 6. Wie schnell schiesst die Luft aus unseren Nasenlöchern, wenn wir niesen? (Antwort in km/h) Deine Antwort: Auflösen 7. Die höchste Dichte an SchweissdrĂŒsen ist nicht unter unseren Achseln, sondern an unseren Fusssohlen anzutreffen. Wie viele SchweissdrĂŒsen befinden sich dort durchschnittlich pro Quadratzentimeter Haut? Deine Antwort: Auflösen 8. Eine weitere, ganz grobe SchĂ€tzfrage. Dass wir (bis auf einige Ausnahmen) am ganzen Körper Haare haben, wissen wir alle. Doch wie viele Haare macht das (ungefĂ€hr) bezogen auf den ganzen Körper? (Antwort in Mio. Haaren) Deine Antwort: Auflösen 9. Wie viele Farben kann das menschliche Auge unterscheiden? (Anmerkung: Diese Zahl ist theoretisch von der Uni Mannheim errechnet und lĂ€sst sich experimentell nicht nachweisen; Antwort in Mio.) Deine Antwort: Auflösen 10. Zum Schluss noch ganz intim. Ganz entgegen der Phallus-orientierten Gesellschaftsstruktur soll hier die Klitoris im Zentrum stehen. Die Eichel des Penisses weist rund 4'000 Nervenenden auf. Wie viele Nervenenden hat die Klitoris? Deine Antwort: Auflösen

