26 Leute, die gerade den Jackpot gewonnen haben



Diese Leute haben den Jackpot geknackt – 26 Wins 😍

Wer den metaphorischen Jackpot knacken will, braucht viel Glück. Dabei gibt es Leute, bei denen ist es dann ganz getreu dem Motto: «Wenn's läuft, dann läuft's». So einfach ist das manchmal. 🤷‍♂️

Wie, ihr glaubt uns nicht? Okay, dann liefern wir euch für unsere These selbstverständlich Beweise. Und zwar in Form diverser Wins!

Beabsichtigt oder nicht, was denkt ihr? bild: imgur

Das hätte auch ganz anders ausgehen können ... bild: imgur

Er musste für sein Glück noch etwas tun. Rennen! 😅 bild: imgur

Zum Glück lebt diese Person in einem Land mit Linksverkehr. bild: imgur

Talent + Glück = bild: giphy

Wenn dir ein Baum dein Leben rettet. bild: imgur

Jackpot! ... denn nicht jeder hat einen Whirlpool zu Hause. bild: imgur

Dumm und glücklich ... bild: imgur

Was für ein Win. 😲 bild: imgur

Dieser Husky hat seinen persönlichen Jackpot geknackt. 😁 bild: imgur

Wie gross ist den bitte diese Wahrscheinlichkeit? bild: imgur

Echt gute Reaktion. 👏 bild: imgur

Gewollt oder nicht, knapper geht es wohl nicht. bild: imgur

Das sieht nach mächtig viel Spass aus. bild: imgur

Schwer zu sagen, wer hier mehr Glück hatte. bild: imgur

Hoffentlich ging er direkt danach Lotto spielen. bild: imgur

Wenn du dich auf deinen Schutzengel verlassen kannst: bild: imgur

Gute Reaktion. 👏 bild: imgur

Seine Zeit war noch nicht gekommen. bild: imgur

Ein paar Zentimeter weiter und der Schlüssel wäre weg gewesen. bild: imgur

So schnell gewinnt man einen Kampf. bild: imgur

Er ist der Auserwählte. bild: imgur

Kennt sich jemand mit Physik aus? Ist so viel Glück möglich? 😅 bild: imgur

Da stockt einem der Atem! 😨 bild: imgur

Wenn dich ein Vogel vor dem Strafzettel bewahrt. 🙏🕊 bild:imgur

Einer, der den Jackpot mit dem Maximum an Stil geknackt hat.

(Wer die Stoppuhr bei 9.91 Sekunden stoppt, gewinnt ein Auto ...) bild: imgur

