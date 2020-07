Baby kommt mit Spirale der Mutter zur Welt – und wird zum Internet-Star

Eine triumphierende Geste: Ein Neugeborenes hält die Spirale in der Hand, die seine Mutter eigentlich vor einer Schwangerschaft schützen sollte. Dennoch kam das Baby auf die Welt – und wird schon zum Internetstar.

Diese Fotos aus einem Krankenhaus in Vietnam sind ein Internet-Hit: Sie zeigen ein Neugeborenes , das die Spirale seiner 34-jährigen Mutter fest in der Hand hält. Es wirkt, als wäre das Verhütungsmittel eine Erinnerung an die Zeit im Mutterleib.

Als der kleine Junge im Hai Phong International Hospital in Hai Phong zur Welt kam, kam laut den Krankenschwestern auch die Spirale aus dem Uterus der Mutter heraus. Das T-förmige Verhütungsmittel aus Kupfer sollte die Schwangerschaft eigentlich …