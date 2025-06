Kim Kardashian und Ye; Sofía Vergara und Joe Manganiello: Zwei Promi-Ehen, die scheiterten. Bild: watson

So teuer sind die Promi-Hochzeiten von Bezos und Co.

Diese Woche steigt Jeff Bezos' Millionen teure Mega-Hochzeit. Doch er ist nicht der einzige Prominente, der ein Vermögen für den «schönsten Tag des Lebens» ausgibt.

Kendra Kotas Folge mir

Die Schönen und die Reichen lassen sich auch an ihrer Hochzeit nicht lumpen, nur das Exklusivste und Luxuriöseste für sich zu beanspruchen. Dazu gehört auch Jeff Bezos, der diese Woche in Venedig seine Luxushochzeit feiert. Er reiht sich ein in die Liste derjenigen Stars, die für ihre Glamourhochzeiten keine Kosten und Mühen scheuen.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Jeff Bezos, der zweitreichste Mensch der Welt, heiratet diese Woche in Venedig Lauren Sánchez. Für die Luxushochzeit lässt er deswegen auch ein paar Milliönchen springen.

Jeff Bezos mit seiner Verlobten Lauren Sánchez. Bild: keystone

Alleine das für die ca. 250 Gäste gebuchte 7-Sterne-Luxushotel würde bei Otto Normalverbraucher das Budget sprengen. Eine Nacht im Aman Venice Hotel kostet zwischen 2300 und 8000 Schweizer Franken. Geheiratet haben dort bereits Stars wie George Clooney und seine Frau Amal oder Fussballer Bastian Schweinsteiger und Tennisspielerin Ana Ivanović.

Insgesamt soll die Hochzeit rund acht Millionen Franken kosten.

David und Victoria Beckham

Letztes Jahr feierten David und Victoria Beckham Silberhochzeit. Obwohl es in ihrer Beziehung einige Ups und Downs gab, scheinen die zwei aber immer noch glücklich zu sein. Schon nach einem Jahr Beziehung verlobten sie sich und heirateten im Juli 1999. Ihr erster Sohn Brooklyn war da schon geboren.

Ihre Hochzeit vor 25 Jahren galt mit rund 840'000 Schweizer Franken in den 90ern als eine der teuersten Promi-Hochzeiten und war ziemlich pompös. Ganz in Weiss heirateten der Fussballer und das damalige Spice Girl in einem Schloss in Dublin. Sie trug dabei eine goldene Krone. Ebenfalls royal soll die Blumendeko und Party gewesen sein, da die Party-Planer und der Florist schon für die Königsfamilie tätig waren. Den kleinen Adelstitel konnte David Beckham nun aber vor kurzem endlich einheimsen, denn er wurde zum Ritter geschlagen.

Obwohl die Hochzeit einiges gekostet hat, haben sie damit auch Geld gemacht, denn die zwei verkauften die exklusiven Rechte an der Hochzeit an ein Magazin.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Sie trug kein Kleid ihrer Schwiegermutter. Bild: instagram/victoriabeckham

Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm, denn auch bei der Hochzeit dieses Beckhams wurde ein hübsches Sümmchen ausgegeben. 2022 stieg die grosse 3,3 Millionen Schweizer Franken teure Hochzeitsfeier des ältesten Beckham-Sohnes und seiner Frau Nicola Peltz, der Tochter von US-Hedgefonds-Manager Nelson Peltz.

Die Feier in Florida dauerte drei Tage und wurde von insgesamt drei Hochzeitsplanungsagenturen durchgeführt. Fürs Essen sorgte Star-Koch Thierry Isambert, der schon für US-Präsident Bill Clinton gekocht hat. Vor den rund 500 Gästen trat unter anderem Zauberer David Blaine auf.

Obwohl das Ganze sehr teuer war, soll die Hochzeit für das Brautpaar gar nicht mal so toll gewesen sein. Neben Streitigkeiten mit den Hochzeitsplanern gab es auch Ärger wegen des Hochzeitskleids der Milliardärstochter. Dieses stammte nämlich nicht von Schwiegermutter und Designerin Victoria Beckham, sondern von Valentino Haute Couture. Da es massgeschneidert war, wird alleine das Kleid schon ein kleines Vermögen gekostet haben. Alleine das Styling der Braut kostete 80'000 Schweizer Franken.

Kim Kardashian und Kanye West

Die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West ist bereits wieder Geschichte, wofür wohl besonders Kim Kardashian momentan nicht ganz unglücklich sein dürfte, da ihr Ex-Ehemann zurzeit mit seinen bizarren Auftritten nur noch Negativschlagzeilen macht.

2014 war aber noch alles heiter Sonnenschein und die zwei feierten ihre Hochzeit ein ganzes Wochenende lang. Die extravagante Feier kostete demnach etwa drei Millionen Franken. Alleine das Couture-Kleid von Givenchy kostete 400'000 Franken.

Die Festlichkeiten begannen in Paris, danach flogen alle Hochzeitsgäste mit Privatjets nach Florenz. Dort mietete das Paar die Festung Forte di Belvedere für über 300'000 Franken. Für musikalische Unterhaltung sorgte Andrea Bocelli. Die Hotelunterkünfte für ihre 200 Gäste in Paris und Florenz dürften ebenfalls rund eine halbe Million Franken gekostet haben.

Kim Kardashian war davor übrigens schon einmal verheiratet. 2011 ehelichte sie NBA-Spieler Kris Humphries. Obwohl die Hochzeit 9 Millionen Franken gekostet hat, hielt sie bloss 72 Tage.

George Clooney und Amal Alamuddin

2014 scheint ein besonderes Jahr gewesen zu sein, denn damals fand ebenfalls die Luxushochzeit von George Clooney und Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin statt. Sie heirateten in ebendiesem Luxushotel in Venedig, in dem nun auch Jeff Bezos und Lauren Sánchez sich das Ja-Wort geben.

Viele Frauen mussten ganz stark sein, als klar wurde, dass der ewige Junggeselle George Clooney nun wirklich für immer an eine Frau gebunden sein wird. Obwohl Promi-Ehen aber selten von langer Dauer sind, hält die Ehe der Clooneys bis heute. Gut für die Finanzen des Paares, denn die Hochzeit kostete satte vier Millionen Franken. Amal trug ein massgeschneidertes Brautkleid von Oscar de la Renta für über 300'000 Franken und die Gäste residierten in einem 5-Sterne-Hotel. Getrunken wurden 250 Flaschen Champagner.

Die britischen Royals

Viele versuchen, bei ihrem grossen Tag einen royalen Touch hinzubekommen. Bei diesem Brautpaar war das gar nicht mehr nötig, denn beim Bräutigam handelte es sich um einen echten Prinzen. 2011 verfolgten 160 Millionen Menschen die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton am Bildschirm. Live dabei waren etwa 1900 Gäste. Auch wenn die Kosten von rund 700'000 Franken für die Blumendeko oder das über 320'000 Franken teure Alexander-McQueen-Kleid schon grössere Ausgaben waren, übertrafen die Sicherheitsvorkehrungen alles. Diese machten den Grossteil der Gesamtkosten von 32 Millionen Franken aus.

Charles und Diana: Ihre Hochzeit kostete 45 Millionen Franken. Bild: AP PA

Bei Williams Vater Charles und seiner Mutter Lady Diana wird das meiste der 45 Millionen Franken teuren Hochzeit im Jahr 1980 denselben Grund gehabt haben. Doch auch andere Kostenpunkte schlugen ins Budget. Dianas Kleid kostete eine halbe Million Franken.

Harry und Meghan heirateten 2018. Bild: AP/POOL PA

Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben 2018 etwa 40 Millionen Franken aus.

Justin Timberlake und Jessica Biel

2012 fand die Hochzeit von Justin Timberlake und Jessica Biel in Süditalien statt. Die Kosten beliefen sich auf sechs Millionen Franken. Die 100 Gäste, was für Hollywood eine eher kleine Gästeschar darstellt, wurden dafür extra eingeflogen. Nächtigen durften sie dann im Luxushotel Borgo Egnazia in Apulien. Die hohen Ausgaben für die Hochzeit dürften auch der Anmietung der gesamten Location geschuldet sein. Dem Brautpaar war demnach seine Privatsphäre sehr wichtig. Unkonventionell war auch das Haute-Couture-Kleid von Giambattista Valli, welches nicht weiss, sondern rosa war.

Sofía Vergara und Joe Manganiello

Die Schauspieler Sofía Vergara und Joe Manganiello liessen sich ihren grossen Tag beziehungsweise Tage im Jahr 2015 4,2 Millionen Franken kosten. Gefeiert wurde in Palm Beach in Florida. Alleine die Blumendeko nahm mit einer Million Dollar einen grossen Teil des Budgets ein. Der Saal der Trauung war mit einer Menge weissen Blumen geschmückt, die sogar in Girlanden von der Decke hingen. Das Brautkleid war von Zuhair Murad und kostete eine halbe Million Dollar (800'000 Schweizer Franken).

Die Ehe hielt jedoch nur bis ins Jahr 2023.

Michael Jordan und Yvette Prieto

Für Basketball-Star Michael Jordan war es bereits die zweite Hochzeit. 2013 ehelichte er das Model Yvette Prieto. Für das Ganze griff er tief in die Tasche, denn die Kosten sollen sich auf neun Millionen Franken belaufen haben. Bei einem Vermögen von etwa zwei Milliarden Dollar wird ihn das aber nicht sonderlich geschmerzt haben.

Zur kirchlichen Trauung eingeladen waren 300 Gäste, mit ganzen 1500 Menschen wurde dann anschliessend auf einem Luxusgolfklub Party gemacht. Unterhalten wurden diese mit musikalischen Auftritten von Usher oder Robin Thicke. Schauplatz war Florida. Die Braut trug ein mit Swarovski-Kristallen besetztes Kleid und die Hochzeitstorte war siebenstöckig.

Vanisha Mittal und Amit Bhatia

Wer nun dachte, die bereits erwähnten Hochzeiten waren teuer, hat noch nichts von dieser indischen Familie gehört.

Vanisha Mittal ist die Tochter des indischen Unternehmers und Milliardärs Lakshmi Mittal, der in der Stahlhersteller-Branche tätig ist. 2004 heiratete seine Tochter den ebenfalls reichen Amit Bhatia. Die Hochzeit war der Inbegriff von Luxus und schaffte es sogar ins «Guinness-Buch der Rekorde». Gefestet wurde an weltbekannten Orten wie dem Schloss von Versailles, Vaux-le-Vicomte und dem Jardin des Tuileries, welche in indische Märchenwelten verwandelt wurden.

Kylie Minogue sang für die rund 1000 Gäste, welchen allen die Flugtickets und der Aufenthalt in 5-Sterne-Hotels spendiert wurden. Mittal mietete dafür 12 Boeing-Flugzeuge. Die Mega-Sause kostete stolze 65 Millionen Dollar, was umgerechnet etwa 53 Millionen Franken sind. Lange gehalten hat die Ehe aber nicht, denn 10 Jahre später liess sich das Paar wieder scheiden.

Lolita Osmanova und Gaspar Avdolyan

Das nächste Paar setzte noch einen drauf und gab für den schönsten Tag seines Lebens unglaubliche 100 Millionen Dollar (80 Millionen Franken) aus. Lolita Osmanova ist ebenfalls eine Tochter aus reichen Verhältnissen, diesmal von Energie-Oligarch Eldar Osmanov. 2017 heiratete sie Gaspar Avdolyan, den Sohn des russischen Millionärs Albert Avdolyan.

Als Hochzeits-Location suchte sich das Paar das Dolby Theatre in Los Angeles aus. Dort finden jedes Jahr die Oscars statt. Aufgetreten sind unter anderem Jason Derulo und Lady Gaga, die schon alleine zwei Millionen Dollar kosteten.

Anant Ambani und Radhika Merchant

Reich, reicher, am reichsten: Anant Ambani und Radhika Merchant beziehungsweise ihre Eltern liessen sich bei der Hochzeit nicht lumpen. Bild: keystone

In Indien scheint man für Hochzeiten gerne etwas mehr springen zu lassen. Anant Ambani und Radhika Merchant, beide Sprösslinge von Milliardären, feierten die bislang teuerste Hochzeit. Geschätzt werden deren Kosten auf 100 Millionen Dollar (80 Millionen Franken), der Guardian schätzt sogar 600 Millionen Dollar (490 Millionen Franken).

Grund dafür sind unter anderem die vielen Pre-Wedding-Partys, womit sich die ganze Hochzeit auf mehrere Monate verteilte. Musikauftritte gab es von Stars wie Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Andrea Bocelli, Drake, Adele und Lana del Rey, welche pro Auftritt mehrere Millionen Dollar an Gage abräumten.

Neben den üblichen Stargästen wie den Beckhams oder den Kardashians standen unter anderem auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Blackrock-CEO Larry Fink, Ivanka Trump und der König von Bhutan auf der Gästeliste.

Die offizielle Hochzeit fand dann in Mumbai statt und dauerte drei Tage.