Die treffendsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Wochenrückblick? Heute machen wir's wie Donnie

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Für Nerds meme: Reddit

Auflockerung für zwischendurch Damit sie mal sieht, wie das ist: Katze fotografiert ihre Besitzerin im Schlaf und lädt das Bild bei Instagram hoch www.der-postillon.com/2023/12/katz...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 4. Dezember 2025 um 09:30

Hightech macht auch nicht vor dem Samichlaus Halt Matt @MattCartoonist on #facialrecognition @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 21:14 «Ich weiss, ob du brav oder unartig warst, denn ich verwende jetzt Gesichtserkennungs-Technologie.»

Wenn Donnie der Klaus wäre



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 22:30 «Das nennt man Begnadigung. Gegen Bezahlung wird man von der Liste der Unartigen auf die Liste der Artigen gesetzt.»

Von wegen Frieden auf Erden meme: bsky.app

meme: Reddit

Bonus

Das hast du dir verdient This is Poncho. He's trying to fix some mistakes on his medical record. Actually does not require any more shots, must have been a typo. 12/10 (TT: veterinariabarranquitas)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. Dezember 2025 um 01:08

Und tschüss! 😅 This is Pebble. She may be the reason you're late, but wants to remind you she's also your reason for living. 13/10 (IG: pebbletherottie)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 4. Dezember 2025 um 18:18

