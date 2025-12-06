Die treffendsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Wochenrückblick? Heute machen wir's wie Donnie
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Na, die Rabattschlachten gut überstanden?
(Tages-Anzeiger, 29.11.25) #bundesrat #bundesratpfister #vbs #milliarden #f35 #kampfflugzeug #mehrwertsteuererhöhung #blackfriday #cartoon #ruediwidmercartoons #tagesanzeiger— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 22:17
[image or embed]
Jetzt nicht ärgern!
My cartoon for Tues Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 1. Dezember 2025 um 20:04
[image or embed]
Es.sind.zwei.Wörter!1!11!
Today's Cartoon— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:08
[image or embed]
Und damit zu «Dozie Don»
Der, äh, unermüdliche Kämpfer gegen den «Wokismus»
@mikepeters.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:55
Was ist schlimmer: Wenn er während Kabinett-Sitzungen einpennt, oder wenn er wach ist? 😬
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:21
[image or embed]
Hihi
Wird immer menschlicher: ChatGPT meldet sich mit Grippe krank www.der-postillon.com/2025/12/chat...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 5. Dezember 2025 um 12:47
[image or embed]
Für Nerds
Wir kommen zum muskulösesten Mitglied der Trump-Regierung
WAR CRIME HEGSETH— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 20:25
[image or embed]
Der US-Verteidigungsminister steckt im Nebel fest ...
How do you take your #warcrimes ?— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 20:35
[image or embed]
Die Mitglieder Trump-Regierung liefern sich ein gnadenloses «Race to the bottom»
@mluckovich.bsky.social) 5. Dezember 2025 um 00:23
Auflockerung für zwischendurch
Damit sie mal sieht, wie das ist: Katze fotografiert ihre Besitzerin im Schlaf und lädt das Bild bei Instagram hoch www.der-postillon.com/2023/12/katz...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 4. Dezember 2025 um 09:30
[image or embed]
Hou hou! Was klettert denn da auf amerikanischen Dächern?
#ice #trump #immigration #christmas #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 2. Dezember 2025 um 00:54
[image or embed]
Hightech macht auch nicht vor dem Samichlaus Halt
Matt @MattCartoonist on #facialrecognition @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 21:14
[image or embed]
Wenn Donnie der Klaus wäre
@mluckovich.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 22:30
Trump kassiert bei fast allem ab
Next? #pardons— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 2. Dezember 2025 um 02:44
[image or embed]
Keine Präsidenten-Familie hat sich je schamloser bereichert
@mluckovich.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 22:39
Die Gesundheitskosten wälzt er auf die normalen Bürger ab
Capitol Christmas Tree #Congress #HealthInsurance #ACA— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 1. Dezember 2025 um 23:39
[image or embed]
Logisch, dass er auch im Ausland die Finger ausstreckt
Trump versus Venezuela. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #Venezuela #Trump #oil #Maduro— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 1. Dezember 2025 um 09:24
[image or embed]
Von wegen Frieden auf Erden
Derweil in Europa ...
„Einigung in der EU: Regeln für Gentechnik werden gelockert“ #Gentechnik #lebensmittel #Kennzeichnungspflicht #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:07
[image or embed]
Die USA als Europas Schutzmacht? Viel Glück damit!
12/5/2025- Lifeguard on Duty www.timesfreepress.com/news/2025/de...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 5. Dezember 2025 um 00:41
[image or embed]
Bonus
Das hast du dir verdient
This is Poncho. He's trying to fix some mistakes on his medical record. Actually does not require any more shots, must have been a typo. 12/10 (TT: veterinariabarranquitas)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. Dezember 2025 um 01:08
[image or embed]
Und tschüss! 😅
This is Pebble. She may be the reason you're late, but wants to remind you she's also your reason for living. 13/10 (IG: pebbletherottie)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 4. Dezember 2025 um 18:18
[image or embed]
(dsc)