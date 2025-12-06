Schneeregen
Die treffendsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Wochenrückblick? Heute machen wir's wie Donnie

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
06.12.2025, 05:5706.12.2025, 05:57

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Na, die Rabattschlachten gut überstanden?

(Tages-Anzeiger, 29.11.25) #bundesrat #bundesratpfister #vbs #milliarden #f35 #kampfflugzeug #mehrwertsteuererhöhung #blackfriday #cartoon #ruediwidmercartoons #tagesanzeiger

[image or embed]

— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 22:17

Jetzt nicht ärgern!

My cartoon for Tues Metro

[image or embed]

— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 1. Dezember 2025 um 20:04
«‹Rage Bait› ist das Wort des Jahres?! Das macht mich so wütend!»

Es.sind.zwei.Wörter!1!11!

Today's Cartoon

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:08

Und damit zu «Dozie Don»



[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 21:00

Der, äh, unermüdliche Kämpfer gegen den «Wokismus»



[image or embed]

— Mike Peters (@mikepeters.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:55

Was ist schlimmer: Wenn er während Kabinett-Sitzungen einpennt, oder wenn er wach ist? 😬

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:21

Hihi

Wird immer menschlicher: ChatGPT meldet sich mit Grippe krank www.der-postillon.com/2025/12/chat...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 5. Dezember 2025 um 12:47

Für Nerds

Cloudflare Meme
meme: Reddit

Wir kommen zum muskulösesten Mitglied der Trump-Regierung

WAR CRIME HEGSETH

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 20:25

Der US-Verteidigungsminister steckt im Nebel fest ...

How do you take your #warcrimes ?

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 20:35

Die Mitglieder Trump-Regierung liefern sich ein gnadenloses «Race to the bottom»



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 5. Dezember 2025 um 00:23

Auflockerung für zwischendurch

Damit sie mal sieht, wie das ist: Katze fotografiert ihre Besitzerin im Schlaf und lädt das Bild bei Instagram hoch www.der-postillon.com/2023/12/katz...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 4. Dezember 2025 um 09:30

Hou hou! Was klettert denn da auf amerikanischen Dächern?

#ice #trump #immigration #christmas #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 2. Dezember 2025 um 00:54

Hightech macht auch nicht vor dem Samichlaus Halt

Matt @MattCartoonist on #facialrecognition @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 21:14
«Ich weiss, ob du brav oder unartig warst, denn ich verwende jetzt Gesichtserkennungs-Technologie.»

Wenn Donnie der Klaus wäre



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 22:30
«Das nennt man Begnadigung. Gegen Bezahlung wird man von der Liste der Unartigen auf die Liste der Artigen gesetzt.»

Trump kassiert bei fast allem ab

Next? #pardons

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 2. Dezember 2025 um 02:44

Keine Präsidenten-Familie hat sich je schamloser bereichert



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 3. Dezember 2025 um 22:39

Die Gesundheitskosten wälzt er auf die normalen Bürger ab

Capitol Christmas Tree #Congress #HealthInsurance #ACA

[image or embed]

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 1. Dezember 2025 um 23:39

Waiting #ACA

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 5. Dezember 2025 um 00:48

Logisch, dass er auch im Ausland die Finger ausstreckt

Trump versus Venezuela. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #Venezuela #Trump #oil #Maduro

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 1. Dezember 2025 um 09:24

Von wegen Frieden auf Erden

Trump Meme
meme: bsky.app

Derweil in Europa ...

„Einigung in der EU: Regeln für Gentechnik werden gelockert“ #Gentechnik #lebensmittel #Kennzeichnungspflicht #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. Dezember 2025 um 19:07

Die USA als Europas Schutzmacht? Viel Glück damit!

12/5/2025- Lifeguard on Duty www.timesfreepress.com/news/2025/de...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 5. Dezember 2025 um 00:41

Elon Musk Meme
meme: Reddit

Bonus

Das hast du dir verdient

This is Poncho. He's trying to fix some mistakes on his medical record. Actually does not require any more shots, must have been a typo. 12/10 (TT: veterinariabarranquitas)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. Dezember 2025 um 01:08

Und tschüss! 😅

This is Pebble. She may be the reason you're late, but wants to remind you she's also your reason for living. 13/10 (IG: pebbletherottie)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 4. Dezember 2025 um 18:18

(dsc)

Die Weihnachts-Schenkerei in 14 (leider ehrlichen) Memes
Neue Fotos von Epstein-Insel veröffentlicht
1 / 14
Neue Fotos von Epstein-Insel veröffentlicht
quelle: house oversight democrats
Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
