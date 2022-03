So herrlich lustig zeigen diese 24 Paare, dass sich Nachwuchs erwarten

GrĂŒne Welle hĂ€lt in Bern an: GLP und GrĂŒne legen zu, SP verliert massiv

Du willst raus in die Natur? UnabhĂ€ngig sein? Off the Grid und so? Hier haben wir die perfekte Lösung dafĂŒr, ... sofern dir Platz nicht wichtig ist.

Ach, wie der Lockdown dem #VanLife- und #OffTheGrid-Lifestyle einen Promo-Push beschert hat! Plötzlich gab's putzige Instagram-Posts noch und nöcher von Camping-Zelten an malerischen Orten; von fotogenen PĂ€rchen, die sich vor einem Postkarten-Sonnenuntergang mit ĂŒber dem Lagerfeuer gebrauter heisser Schoggi zuprosten. Im Hintergrund vielleicht ein Vintage-Landrover oder ein VW Bully. Oder Rucksack-behangene Trekking-Bikes fĂŒr die ganz Ambitionierteren.

Hach. So schön.