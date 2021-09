So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Kommentar

Leute, wir müssen über den neuen Lamborghini Countach reden

Retro-Design und Wiederbelebung sind immer schwierig. Erst recht bei einer Über-Ikone der Automobilgeschichte.

Das ist so ein «nie hätte ich gedacht»-Moment: ein neuer Lambo? Interessierte mich nie die Bohne. Bis jetzt. Und ich bin nicht der Einzige, denn seit der Enthüllung des neuen Lamborghini Countach LPI 800-4 (so heisst das Ding) herrscht helle Aufregung in der Autowelt.

Und dies aus einem einzigen Grund: Wegen des Namens. Denn hier handelt es sich um ein Relaunch des wohl ikonischsten Lamborghini-Modells aller Zeiten.

Ladies and Gentlemen, the Lamborghini Countach:

Ähem ... also, um es …