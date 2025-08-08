Video: watson/Michelle Claus, Michael Shepherd

«Wir steigern das Handelsdefizit»: watson singt gegen Trumps Strafzölle an

Uff! Zölle von 39 Prozent hat Donald Trump der Schweiz aufgebrummt. Sämtliche Verhandlungskünste von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter fruchteten nicht.

Lasst uns unseren Politikern helfen! Vielleicht stimmt ja unser Song den wankelmütigen US-Präsidenten um:

Und falls das nichts hilft, spielen wir dem Donald noch das Original von Geier Sturzflug ab, das uns zu unserem Song inspiriert hat – «Bruttosozialprodukt»:

Der Text zum Mitsingen

Wenn früh am Morgen der heisse Draht röhrt

Und im Hörer Donald Trumps Geplapper stört

Im Bundeshaus die KKS noch immer träumt

Und der Donald vor Wut so richtig schäumt

Ja, dann wird Switzerland wieder fit

Wir verringern das Handelsdefizit

Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

Die Karin kriegt 'nen Riesenschreck

Denn Donald wirft – zack! – den Anstand weg

Er schreit ins Telefon: «Nicht zugehört!»

Und lässt Karin ohne Deal, ganz unerhört.

Ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

Wir verringern das Handelsdefizit

Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

Für die Null krampfte Karin furchtbar fleissig

Doch zurück kommt sie mit Neununddreissig

Kein Deal im Koffer, das war wohl nix

Doch jetzt muss was passier'n und zwar ultrafix!

Ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

Wir verringern das Handelsdefizit

Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

Wenn früh am Morgen der heisse Draht röhrt

Und im Hörer Donald Trumps Geplapper stört

dann hat einen nach dem andern die Handelswut gepackt

und jetzt singen sie zusammen im

Zolltarifpakt-Pakt-pakt-pakt-pakt-pakt-pakt:

Ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

Wir verringern das Handelsdefizit

Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

Wir verringern das Handelsdefizit

Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit

