Uff! Zölle von 39 Prozent hat Donald Trump der Schweiz aufgebrummt. Sämtliche Verhandlungskünste von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter fruchteten nicht.
Lasst uns unseren Politikern helfen! Vielleicht stimmt ja unser Song den wankelmütigen US-Präsidenten um:
Und falls das nichts hilft, spielen wir dem Donald noch das Original von Geier Sturzflug ab, das uns zu unserem Song inspiriert hat – «Bruttosozialprodukt»:
Wenn früh am Morgen der heisse Draht röhrt
Und im Hörer Donald Trumps Geplapper stört
Im Bundeshaus die KKS noch immer träumt
Und der Donald vor Wut so richtig schäumt
Ja, dann wird Switzerland wieder fit
Wir verringern das Handelsdefizit
Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit
Die Karin kriegt 'nen Riesenschreck
Denn Donald wirft – zack! – den Anstand weg
Er schreit ins Telefon: «Nicht zugehört!»
Und lässt Karin ohne Deal, ganz unerhört.
Ja, jetzt wird Switzerland wieder fit
Wir verringern das Handelsdefizit
Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit
Für die Null krampfte Karin furchtbar fleissig
Doch zurück kommt sie mit Neununddreissig
Kein Deal im Koffer, das war wohl nix
Doch jetzt muss was passier'n und zwar ultrafix!
Ja, jetzt wird Switzerland wieder fit
Wir verringern das Handelsdefizit
Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit
Wenn früh am Morgen der heisse Draht röhrt
Und im Hörer Donald Trumps Geplapper stört
dann hat einen nach dem andern die Handelswut gepackt
und jetzt singen sie zusammen im
Zolltarifpakt-Pakt-pakt-pakt-pakt-pakt-pakt:
Ja, jetzt wird Switzerland wieder fit
Wir verringern das Handelsdefizit
Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit
Wir verringern das Handelsdefizit
Ja-ja-ja, jetzt wird Switzerland wieder fit