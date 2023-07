Nicht nur die Coiffeursalons haben Wortspiel-Namen, es gibt auch lustige Restaurants

Der neue Superman ist ganz der alte (... und auch alle von 1948 bis heute)

Okay, am lustigsten ist die Sache mit Nic Cage, aber das nur nebenbei ...

Es ist so weit: Nach Monaten von Castings und Probeaufnahmen haben Warner Bros. und DC Studios ihre neuen Clark Kent und Lois Lane gefunden: David Corenswet wird Superman spielen, während Rachel Brosnahan die Rolle der Lois Lane übernehmen wird im bevorstehenden Film «Superman: Legacy» von Regisseur James Gunn («Guardians of the Galaxy», «Suicide Squad» et al.), der 2025 in die Kinos kommen soll.