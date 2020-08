Spass

Native

Studium von zu Hause: Wie du es dir vorstellst und wie es wirklich ist



Studium von zu Hause: Wie du es dir vorstellst und wie es wirklich ist

Präsentiert von

Die Corona-Pandemie hat das Leben, wie wir es gekannt haben, komplett auf den Kopf gestellt. So auch punkto Studiumsalltag. Auch wenn Uni@home eigentlich durchaus verlockend klingt, so birgt es dennoch einige Tücken ...

Nicht nur in der Arbeitswelt hiess es aufgrund des Coronavirus von einem Tag auf den anderen schlagartig «deheime bliibe». Auch Universitäten und Hochschulen sahen sich im Zuge der Pandemie gezwungen, in Windeseile den Universitätsalltag vollends zu digitalisieren. Für Studentinnen und Studenten bedeutet dies: Vorlesungen online besuchen und mittels Chatrooms kommunizieren.

Das hat zweifelsohne diverse Vorteile. Doch wie es mit so fantastisch klingenden Konzepten gerne mal ist, so läuft auch dieses fantastische Konstrukt nicht so aalglatt und engelsgleich, wie es scheint. Dies zumindest einem erlebten Semester Heimstudium nach zu urteilen.

Dein Arbeitsplatz zu Hause

In der Vorstellung: Bild: watson / shutterstock

In der Realität: bild: watson / shutterstock

Das Ausnutzen der gewonnenen Zeit

In der Vorstellung: bild: watson / shutterstock

In der Realität: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Gleich geht's weiter mit der Story, vorher ein kurzer Werbe-Hinweis:

Studieren? Jetzt erst recht! Anmeldung ist noch bis Ende August möglich, und das ohne Nachmeldegebühr!

Melde dich jetzt an!

Als eine der ersten Universitäten in der Schweiz haben wir nach dem Lockdown im Frühjahr innert kürzester Zeit auf digitale Lehre und Prüfungen umgestellt. Von diesem Know-how profitierst auch du, wenn du im Herbstsemester ein Studium an der Uni Luzern beginnst. Die, und das

Und nun zurück zur Story ...

Die Vorteile von Online-Kursen

In der Vorstellung: bild: watson / shutterstock

In der Realität: bild: watson / shutterstock

Das Aussehen deiner Wohnung während einer Online-Veranstaltung

In der Vorstellung: bild: watson / shutterstock

In der Realität: bild: watson / shutterstock

Die Konzentration während der Online-Vorlesung

In der Vorstellung: bild: watson / shutterstock

In der Realität: bild: watson / shutterstock

Die Vorzüge des Daheimseins geniessen

In der Vorstellung: bild: watson / shutterstock

In der Realität: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Die Berichterstattung

In der Vorstellung: bild: watson / shutterstock

In der Realität: bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Hörsaal oder online? So funktioniert das Studium an der Uni Luzern "So persönlich wie möglich, so digital wie nötig". Der Lehrbetrieb ist so geplant, dass die Schutznormen umgesetzt werden können und du sicher ins Studium starten kannst, und das nicht nur von zu Hause aus!

Informiere dich jetzt!

Wir bieten dir den perfekten Mix aus Präsenzunterricht und digitalem Unterricht! Das Herbstsemester steht unter dem Motto. Der Lehrbetrieb ist so geplant, dass die Schutznormen umgesetzt werden können und du sicher ins Studium starten kannst, und das nicht nur von zu Hause aus!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Diese kreuzfalschen Prüfungsantworten verdienen die Bestnote 9 Typen, denen du im Studium oder in der Schule begegnest Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter