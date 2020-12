Spass

Kaley Cuoco wird 35 – und ihr Freund schenkt ihr einen Holzblock?



«Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco wird 35 – und kriegt einen Holzblock geschenkt

Wir kennen sie aus «The Big Bang Theory», wo sie die liebenswürdige Penny spielt, welche die Nerds von gegenüber um den Finger winkelt: Kaley Cuoco wurde gestern 35 Jahre alt. Wie es sich gehört, postete die US-Schauspielerin an ihrem Geburtstag einen Beitrag auf Instagram:

Den Tag startete Cuoco also mit Sport. Sie wurde von ihrem Personal Trainer vermöbelt, wie sie auf der Social-Media-Plattform schreibt. Wer startet so in seinen eigenen Geburtstag? Hollywood halt.

Doch es wird noch skurriler. Nämlich als der «Big Bang Theory»-Star uns sein Geburtstags-Geschenk präsentiert. Ist es ein neues Auto? Oder gar ein Haus? EINE VILLA??? Nein, es ist ein...

... Holzblock? Cuoco schreibt: «Ich glaube, ich bin das einzige Mädchen, das ein solches Geschenk von ihrem Ehemann erhält!» Wofür braucht man denn so was?

Sie klärt auf, um was es sich dabei handelt: «Eine handgefertigte Aufstiegshilfe aus Altholz.»

Und was macht man damit? «Für alle Nicht-Pferdemenschen: Das ist eine Hilfe, damit man auf sein Pferd steigen kann und ist nichts weniger als erstaunlich», schreibt sie weiter. Das Geschenk ergibt deshalb einen Sinn, weil ihr Ehemann – Karl Cook – Springreiter ist. Na dann, Happy Birthday! (leo)

