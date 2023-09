26 Memes, die unsere Freude auf den Herbst ziemlich gut widerspiegeln

So schnell wie der Sommer weg war, so schnell ist auch schon der Herbst da. Und mit ihm wieder die Menschen, die ihn über alles lieben. Ja, der Herbst hat in der Gesellschaft einen ganz besonderen Stellenwert. Zeit, ihn mit Memes entsprechend zu würdigen.

«Freund: ‹Ich bin so traurig, dass der Sommer endet.›»

«Ich»:

«Wenn die Höchsttemperatur knapp 34 Grad statt knapp 37 Grad beträgt.»

«Wenn Herbst Leben ist.» (Oder sinngemäss: «Wenn der Herbst für dich das Beste ist.»)

«Wie wir auf den Oktober warten.»

«*sehe 1 Blatt auf dem Boden*»

«Macht euch auf etwas gefasst, alles mit der Pumpkin-Gewürzmischung wird kommen.»

«Meine Freunde: ‹Fang lieber nicht mit diesem ganzen Halloween-Scheiss an.›»

«Ich:»

«Ich bei Starbucks in dem Moment, in dem ich ein Blatt fallen sehe: ‹Her mit der Herbst-Gewürzmischung!›»

«Wenn man auf ein Blatt tritt und es nicht knirscht.»

Bild: instagram

«Willst du heute rausgehen und etwas unternehmen?»

«Ich: ‹Bei diesem Wetter? Bei so viel blauem Himmel und Sonnenschein?›»

«Wenn ich etwas mit Pumpkin Spice sehe.»

«Halt die Klappe und nimm mein Geld.»



«Wenn es offiziell Sommer ist, aber du bereit für den Herbst bist.»

«Freund: ‹Igitt, ich bin so traurig, dass der Sommer vorbei ist!›»

«Ich:»

«Ich mache gerne Andeutungen, dass ich bereit für den Herbst bin.»

«Ich bin bereit für den Herbst!»

«Ein einzelnes Blatt fällt.»

«Ist jetzt schon Herbst?»



«Alle: ‹Schade, dass der Sommer zu Ende ist.›»

«Ich:»

«Ich, sobald ein Blatt den Boden berührt.»

«Dein Gehirn.»

«Mein Gehirn.»

«Draussen ist es 34 Grad warm.»

«Ehefrau: *zündet Herbstduftkerze an*»

«Hey Mädchen, ich habe Wetter unter 24 Grad und Pumpkin Spice Lattes.»

«Ich: ‹Es ist August, das heisst, es ist fast Halloween!›»

«Freunde: ‹Bitte hört auf.›»

«Ich:»

«Wie der Herbst im Internet aussieht.»

«Wie der Herbst von meinem Fenster aus aussieht.»

«Freunde: ‹Der Sommer geht zu schnell zu Ende.›»

«Ich:»

«Ich, sobald ich diese Herbst-/Winterbrise spüre.»

«*sieht ein Blatt auf dem Boden*»

«Ich während den nächsten 3 Monaten.»

(smi)