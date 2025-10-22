Das ist der einzige Film, den du dieses Jahr gesehen haben musst 😨😱💀
Bist du bereit für einen Horrorstreifen, der dir gleichzeitig die Nackenhaare hochrollt und dir die Fussnägel zu Berge stehen lässt? Dieser Film ist nichts für schwache Nerven.
Wenn das banale Büro-Ämtli zur düsteren Folter wird … wenn sich schmutziges Geschirr scheinbar von selbst vermehrt … und die Stimmen der faulen Arbeits-Kollegen aus dem Abfluss flüstern … dann beginnt der endlose Horror. Niemand entkommt dem KÜCHENDIENST.
«KÜCHENDIENST» – demnächst im Kino
Falls du den Streifen schon gesehen hast und bereit bist für weitere Abartigkeiten, könntest du dir auch mal wieder die folgenden Streifen reinziehen:
«Herbst», der Horror-Film aus dem Hause World of watson
«Telephonophobia – ein Anruf ist zu viel»
«Zurück in die Gesellschaft» – ein Horrorfilm über das Leben nach Corona
Weitere Ulknudeleien auf watson:
- 17 lustige (und schlechte) Wortwitze mit Promi-Namen
- 18+ Dinge, die man zum Herbstanfang und beim Sex sagen kann
- 6 Böögg-Gadgets, die wir DRINGEND brauchen
- Eine Ode ans japanische Klo
- Du frierst? Diese 16 absurden Stock-Fotos wärmen dich vielleicht wieder auf 😂
- Tram-Chauffeure dürfen Musik hören. Wir hätten 17 (lustige) Song-Ideen fürs Kabäuschen
- Victorinox ohne scharfe Klingen? So könnten Sackmesser aussehen
- So fährst du, der Pöbel, richtig in der 1. Klasse – die 15 goldenen Regeln
- Weil Nebel Leben ist – zumindest rückwärts gelesen. Hier kommen 14 geile Palindrome
- Mit diesen 9 neuen Horror-Streifen kannst du dich diesen Herbst so richtig gruseln
(sim)