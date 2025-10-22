Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

Das ist der einzige Film, den du dieses Jahr gesehen haben musst 😨😱💀

Bist du bereit für einen Horrorstreifen, der dir gleichzeitig die Nackenhaare hochrollt und dir die Fussnägel zu Berge stehen lässt? Dieser Film ist nichts für schwache Nerven.

Michael Shepherd Folge mir Madeleine Sigrist Folge mir

Wenn das banale Büro-Ämtli zur düsteren Folter wird … wenn sich schmutziges Geschirr scheinbar von selbst vermehrt … und die Stimmen der faulen Arbeits-Kollegen aus dem Abfluss flüstern … dann beginnt der endlose Horror. Niemand entkommt dem KÜCHENDIENST.

«KÜCHENDIENST» – demnächst im Kino

