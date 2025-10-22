bedeckt, wenig Regen12°
Horrorfilm: Der einzige Film, den du im Herbst gesehen haben musst

Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

Das ist der einzige Film, den du dieses Jahr gesehen haben musst 😨😱💀

Bist du bereit für einen Horrorstreifen, der dir gleichzeitig die Nackenhaare hochrollt und dir die Fussnägel zu Berge stehen lässt? Dieser Film ist nichts für schwache Nerven.
22.10.2025, 11:3622.10.2025, 11:42
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Wenn das banale Büro-Ämtli zur düsteren Folter wird … wenn sich schmutziges Geschirr scheinbar von selbst vermehrt … und die Stimmen der faulen Arbeits-Kollegen aus dem Abfluss flüstern … dann beginnt der endlose Horror. Niemand entkommt dem KÜCHENDIENST.

«KÜCHENDIENST» – demnächst im Kino

Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

Falls du den Streifen schon gesehen hast und bereit bist für weitere Abartigkeiten, könntest du dir auch mal wieder die folgenden Streifen reinziehen:

«Herbst», der Horror-Film aus dem Hause World of watson

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

«Telephonophobia – ein Anruf ist zu viel»

Video: watson/Madeleine Sigrist, Emily Engkent

«Zurück in die Gesellschaft» – ein Horrorfilm über das Leben nach Corona

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Weitere Ulknudeleien auf watson:

Weil Auffahrt: 7 lästige Lift-Situationen, die niemals nicht unangenehm sind

(sim)

Das? Ach, das ist nur «The Shining» aus Lebkuchen!
1 / 27
Das? Ach, das ist nur «The Shining» aus Lebkuchen!
Nur dass diese beiden aus Lebkuchen geformt sind ...
quelle: reddit / reddit
Haariger Besuch in alaskanischem Kino – Popcorn-Diebstahl inklusive
Video: watson
