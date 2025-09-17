wechselnd bewölkt11°
Picdump

Picdump 157 – Und es wurde Memes!

17.09.2025, 04:36
Sergio Minnig
D Hälfti Wucha scho wider verbi und der ganz PiDi nu vor schich, siänta löifts eifach!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Der PiDi, ein gemütliches Plätzchen

So soll das Werk heissen:
PläPlüPiDi

Die Idee kam von:
Georgette

Und hier ist es:
Bild
Bild: watson
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
10.09.2025 11:55
Zu Ehren Sergio....(DANKE)
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.09.2025 07:13
LUIGI 😳
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Flügengitt
Leser-Kommentar von Flügengitt
10.09.2025 08:58
Hm, tja...
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.09.2025 07:14
😊
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
10.09.2025 06:23
🔪
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
10.09.2025 10:13
🤦🏼‍♀️
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
10.09.2025 07:12
🤔 Spass für alle
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
10.09.2025 10:07
O je..
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
10.09.2025 07:27
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
10.09.2025 08:04
Woe das Design übrigens zustande kommt
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio\nWoe das Design übrigens zustande kommt
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
10.09.2025 07:28
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio\n
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
10.09.2025 06:24
💡
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Retter vom Genitiv
Leser-Kommentar von Retter vom Genitiv
10.09.2025 08:41
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
desarts
Leser-Kommentar von desarts
10.09.2025 09:26
läum !
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
10.09.2025 08:10
Wer kann übernehmen 😏
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
10.09.2025 06:25
🚀
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Biko
Leser-Kommentar von Biko
10.09.2025 07:06
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
NepomukVogl
Leser-Kommentar von NepomukVogl
10.09.2025 09:03
🫢
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
10.09.2025 06:39
Mann versteht es 🤭
Zu: Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: imgur

Wenn du jemanden zum dritten Mal bittest, sich zu wiederholen, aber du immer noch nicht verstehst, was er gesagt hat.

Ein zeitloser Klassiker.

Bild
bild: imgur

Das Letzte, was Charlie brauchte, war eine Tafel Schokolade.

Man kommt ja auch nicht einfach unangekündigt vorbei!

Bild
Bild: imgur

Ich, wenn jemand unerwartet zu mir nach Hause kommt.

Introvertierte werden es verstehen.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich so tue, als bräuchte ich noch etwas anderes im Laden, bis die Person aus dem Bereich verschwindet, aus dem ich eigentlich etwas brauche.

Das heisst wohl Nein.

Bild
Bild: imgur

Ich habe es dir doch gestern gesagt, erinnerst du dich nicht mehr?
Ich:

Wer kennt solche Leute nicht …?

Bild
Bild: imgur

Die Leute sagen dann so was wie «Ja, fahr einfach hinter mir her» und fangen an, so zu fahren:

Es war eine andere Zeit.

Bild
Bild: imgur

Ich in den 90ern, bereit, mit deiner Freundin zu chatten.

Das ist die richtige Motivation.

Bild
Bild: imgur

«Heute ist Brust- und Beintag!» – ich, während ich bei KFC bestelle.

Tragisch und wahr zugleich.

Bild
Bild: instagram

Niemand:
Uhren um 18.50 Uhr:
Weisst du, was verrückt ist? Es gibt eine ganze Generation, die diesen Witz nicht mehr verstehen wird, weil sie nicht weiss, wie man eine Analoguhr liest.

Halt die Fre**e, Pikachu!

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich bin ein Kind der 90er-Jahre.
Nein, du bist ein 30-jähriger Mann.​

Trotzdem irgendwie süss.

Bild
Bild: instagram

Mopsbesitzer: Wer ist ein braver Junge?!?
Mops:

Der Platz in der Hölle ist euch garantiert.

Bild
Bild: imgur

Wenn etwas eindeutig nicht in den Kühlschrank passt, man die Tür gewaltsam schliesst und es auf jemand anderen rausfallen wird.

Das könnt ihr beim nächsten Mal gerne probieren.

Bild
bild: imgur

Chef: Warum bist du schon wieder zu spät?
Ich: Warum bist du so besessen von mir?

Oder du kannst das probieren:

Bild
Bild: imgur

Chef: Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass Sie zu spät zur Arbeit kommen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich: Es ist Mittwoch?

Für alle, die «The Office» lieben.

Bild
Bild: imgur

Ich bevorzuge den echten Stanley Cup.
Ich sagte: den echten Stanley Cup.
Perfekt!

Natürlich noch von vielen anderen Filmen, aber das Prinzip stimmt absolut.

Bild
Bild: imgur

Bevor es Memes gab, haben wir einfach nur Filmzitate aus den «Austin Powers»-Filmen herausgeschrien.

Ärzte-Humor.

Bild

[Funktioniert nur auf Englisch.]

Tragisch.

Bild
Bild: imgur

Gewalt ist NICHT die Lösung. Die Lösung ist *öffnet Geschichtsbuch*
oh oh
*blättert hektisch durch die Seiten*
oh oh. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh oh.

Das sogenannte «Dreckfressen» als Kind.

Bild
bild: instagram

Menschen: Warum wirst du nie krank?
Ich als Kind:

Ich liebe es!

Bild
Bild: imgur

🐸

Nur noch 18 Jahre ...

Bild
Bild: imgur

Ich, die versucht, mit nur vier Stunden Schlaf eine liebevolle Mutter zu sein.

Ein bisschen Blackdump wird doch wohl noch erlaubt sein.

Bild
Bild: instagram

Das letzte Mal, dass ich zu einem gehörlosen Tätowierer gegangen bin.

Und zwar genau mit dem optimistischen Gesichtsausdruck.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich um 8.15 Uhr zur Arbeit gehe und hoffe, um 8.00 Uhr dort anzukommen.

😳

Bild
Bild: imgur

Menschen im Schlafzimmer: *beginnen, Sex zu haben*
Die Spinne in der Ecke des Raumes: Schön, und jetzt iss ihn …

Na ja, immerhin.

Bild
bild: imgur

Mein Freund ist Lehrer und er sagte, dass das Telefon-Verbot an seiner Schule funktioniert, wobei die Kinder jetzt halt die ganze Zeit am Würfeln sind.

Wer weiss eigentlich noch, wie viele Teile es überhaupt sind?

Bild
Bild: INSTaGRAM

Der erste «Fast and Furious»-Film.
Vintage Diesel.

Wenn Hades das liest, wird er dich mit seinen Blitzen richten.

Bild
Bild: imgur

Mythologie falsch zu verstehen, ist mein Herkules-Knöchel.

Alle anderen Meinungen dazu sind falsch.

Bild
Bild: imgur

Das war der Höhepunkt der Klimaanlagensteuerung in Autos. Alles, was danach kam, war Müll.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, § Q1.

Die PiDi-Memes, Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes, Teil 2: