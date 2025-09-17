Picdump 157 – und es wurde Memes!

D Hälfti Wucha scho wider verbi und der ganz PiDi nu vor schich, siänta löifts eifach!

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Der PiDi, ein gemütliches Plätzchen

So soll das Werk heissen:

PläPlüPiDi



Die Idee kam von:

Georgette

Und hier ist es:

Bild: watson

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

¯\_(ツ)_/¯

Wenn du jemanden zum dritten Mal bittest, sich zu wiederholen, aber du immer noch nicht verstehst, was er gesagt hat.

Ein zeitloser Klassiker.

Das Letzte, was Charlie brauchte, war eine Tafel Schokolade.

Man kommt ja auch nicht einfach unangekündigt vorbei!

Ich, wenn jemand unerwartet zu mir nach Hause kommt.

Introvertierte werden es verstehen.

Ich, wie ich so tue, als bräuchte ich noch etwas anderes im Laden, bis die Person aus dem Bereich verschwindet, aus dem ich eigentlich etwas brauche.

Das heisst wohl Nein.

Ich habe es dir doch gestern gesagt, erinnerst du dich nicht mehr?

Ich:



Wer kennt solche Leute nicht …?

Die Leute sagen dann so was wie «Ja, fahr einfach hinter mir her» und fangen an, so zu fahren:

Es war eine andere Zeit.

Ich in den 90ern, bereit, mit deiner Freundin zu chatten.

Das ist die richtige Motivation.

«Heute ist Brust- und Beintag!» – ich, während ich bei KFC bestelle.

Tragisch und wahr zugleich.

Niemand:

Uhren um 18.50 Uhr:

Weisst du, was verrückt ist? Es gibt eine ganze Generation, die diesen Witz nicht mehr verstehen wird, weil sie nicht weiss, wie man eine Analoguhr liest.



Halt die Fre**e, Pikachu!

Ich: Ich bin ein Kind der 90er-Jahre.

Nein, du bist ein 30-jähriger Mann.​

Trotzdem irgendwie süss.

Mopsbesitzer: Wer ist ein braver Junge?!?

Mops:

Der Platz in der Hölle ist euch garantiert.

Wenn etwas eindeutig nicht in den Kühlschrank passt, man die Tür gewaltsam schliesst und es auf jemand anderen rausfallen wird.

Das könnt ihr beim nächsten Mal gerne probieren.

Chef: Warum bist du schon wieder zu spät?

Ich: Warum bist du so besessen von mir?

Oder du kannst das probieren:

Chef: Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass Sie zu spät zur Arbeit kommen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich: Es ist Mittwoch?

Für alle, die «The Office» lieben.

Ich bevorzuge den echten Stanley Cup.

Ich sagte: den echten Stanley Cup.

Perfekt!



Natürlich noch von vielen anderen Filmen, aber das Prinzip stimmt absolut.

Bevor es Memes gab, haben wir einfach nur Filmzitate aus den «Austin Powers»-Filmen herausgeschrien.

Ärzte-Humor.

[Funktioniert nur auf Englisch.]

Tragisch.

Gewalt ist NICHT die Lösung. Die Lösung ist *öffnet Geschichtsbuch*

oh oh

*blättert hektisch durch die Seiten*

oh oh. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh oh.

Das sogenannte «Dreckfressen» als Kind.

Menschen: Warum wirst du nie krank?

Ich als Kind:

Ich liebe es!

🐸

Nur noch 18 Jahre ...

Ich, die versucht, mit nur vier Stunden Schlaf eine liebevolle Mutter zu sein.

Ein bisschen Blackdump wird doch wohl noch erlaubt sein.

Das letzte Mal, dass ich zu einem gehörlosen Tätowierer gegangen bin.

Und zwar genau mit dem optimistischen Gesichtsausdruck.

Ich, wie ich um 8.15 Uhr zur Arbeit gehe und hoffe, um 8.00 Uhr dort anzukommen.

😳

Menschen im Schlafzimmer: *beginnen, Sex zu haben*

Die Spinne in der Ecke des Raumes: Schön, und jetzt iss ihn …

Na ja, immerhin.

Mein Freund ist Lehrer und er sagte, dass das Telefon-Verbot an seiner Schule funktioniert, wobei die Kinder jetzt halt die ganze Zeit am Würfeln sind.

Wer weiss eigentlich noch, wie viele Teile es überhaupt sind?

Der erste «Fast and Furious»-Film.

Vintage Diesel.



Wenn Hades das liest, wird er dich mit seinen Blitzen richten.

Mythologie falsch zu verstehen, ist mein Herkules-Knöchel.

Alle anderen Meinungen dazu sind falsch.

Das war der Höhepunkt der Klimaanlagensteuerung in Autos. Alles, was danach kam, war Müll.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, § Q1.

