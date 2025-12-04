Weihnachtsgeschenke in 14 lustigen (und leider ehrlichen) Memes

Die Weihnachts-Schenkerei in 14 (leider ehrlichen) Memes
Weihnachten, das Fest der Liebe – und der Geschenke. Doch nicht jeder fühlt die Liebe zu Präsenten: Entweder mag man es nicht zu schenken, schliesslich benötigt es Zeit, Geld und im besten Falle Einfallsreichtum und Kreativität, oder man wird nicht gerne beschenkt. Wobei zweiteres natürlich daran liegen könnte, dass man über die Jahre sehr viel Mist bekommen hat.
Wie auch immer: Weihnachtsgeschenke sind auch dieses Jahr ein emotionales Thema. Hier kommen ein paar Memes, die die Krux des Schenkens und Beschenktwerdens über die Feiertage zusammenfassen.
Die Präferenzen ändern sich über die Jahre.
Geschenke müssen ja nicht uneigennützig sein.
Meistens läuft es allerdings auf einen fairen Deal hinaus.
Dabei könnte man es sich so leicht machen ...
Die Wichtel-Variante macht es auch nicht zwingend leichter ...
Falls du gehofft hattest, ein Weihnachtsgeschenk von der Firma zu erhalten:
Oder, eigentlich noch viel besser:
(Es wird auf den Millennium-Falken von Lego hinauslaufen.)
