Hochnebel
Weihnachtsgeschenke in 14 lustigen (und leider ehrlichen) Memes

04.12.2025, 05:0404.12.2025, 05:04
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Weihnachten, das Fest der Liebe – und der Geschenke. Doch nicht jeder fühlt die Liebe zu Präsenten: Entweder mag man es nicht zu schenken, schliesslich benötigt es Zeit, Geld und im besten Falle Einfallsreichtum und Kreativität, oder man wird nicht gerne beschenkt. Wobei zweiteres natürlich daran liegen könnte, dass man über die Jahre sehr viel Mist bekommen hat.

Wie auch immer: Weihnachtsgeschenke sind auch dieses Jahr ein emotionales Thema. Hier kommen ein paar Memes, die die Krux des Schenkens und Beschenktwerdens über die Feiertage zusammenfassen.

Lustige Weihnachtsmemes über Geschenk
Bild: watson

Weihnachtsgeschenke in Memes
Bild: watson

Die Präferenzen ändern sich über die Jahre.

Weihnachts-Memes Geschenke
Bild: watson
Geschenke müssen ja nicht uneigennützig sein.

Lustige Weihnachtsmemes mit Geschenken
Bild: watson

Lustige Weihnachtsmemes über Geschenke
Bild: watson

Lustige Weihnachtsmemes über Geschenke
bild: watson

Meistens läuft es allerdings auf einen fairen Deal hinaus.

Lustige Weihnachts-Memes mit Geschenken
Bild: watson

Dabei könnte man es sich so leicht machen ...

Lustige Weihnachtsmemes mit Geschenken
Bild: watson

Lustige Weihnachts-Memes mit Geschenken
Bild: watson

Die Wichtel-Variante macht es auch nicht zwingend leichter ...

Lustige Weihnachtsmemes mit Geschenken
Bild: watson

Lustige Weihnachts-Memes mit Geschenken
Bild: watson

Falls du gehofft hattest, ein Weihnachtsgeschenk von der Firma zu erhalten:

Lustige Weihnachts-Memes über Geschenke
Bild: watson
Wie dein Weihnachtsessen mit der Firma dieses Jahr (vermutlich) aussieht – in 15 Memes

Lustige Weihnachtsmemes über Geschenk
Bild: watson

Oder, eigentlich noch viel besser:

Lustige Weihnachtsmemes
Bild: watson

(Es wird auf den Millennium-Falken von Lego hinauslaufen.)

Bastelst du uns auch ein schönes Meme über deine Weihnachten (und die Schenkerei)? Poste es in die Kommentare!
