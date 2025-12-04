Weihnachtsgeschenke in 14 lustigen (und leider ehrlichen) Memes

Die Weihnachts-Schenkerei in 14 (leider ehrlichen) Memes

Madeleine Sigrist Folge mir

Weihnachten, das Fest der Liebe – und der Geschenke. Doch nicht jeder fühlt die Liebe zu Präsenten: Entweder mag man es nicht zu schenken, schliesslich benötigt es Zeit, Geld und im besten Falle Einfallsreichtum und Kreativität, oder man wird nicht gerne beschenkt. Wobei zweiteres natürlich daran liegen könnte, dass man über die Jahre sehr viel Mist bekommen hat.

Wie auch immer: Weihnachtsgeschenke sind auch dieses Jahr ein emotionales Thema. Hier kommen ein paar Memes, die die Krux des Schenkens und Beschenktwerdens über die Feiertage zusammenfassen.

Bild: watson

Bild: watson

Die Präferenzen ändern sich über die Jahre.

Bild: watson

Geschenke müssen ja nicht uneigennützig sein.

Bild: watson

Bild: watson

bild: watson

Meistens läuft es allerdings auf einen fairen Deal hinaus.

Bild: watson

Dabei könnte man es sich so leicht machen ...

Bild: watson

Bild: watson

Die Wichtel-Variante macht es auch nicht zwingend leichter ...

Bild: watson

Bild: watson

Falls du gehofft hattest, ein Weihnachtsgeschenk von der Firma zu erhalten:

Bild: watson

Bild: watson

Oder, eigentlich noch viel besser:

Bild: watson

(Es wird auf den Millennium-Falken von Lego hinauslaufen.)

Bastelst du uns auch ein schönes Meme über deine Weihnachten (und die Schenkerei)? Poste es in die Kommentare!

