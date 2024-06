Picdump 93 – weil der Tag mit Memes schneller vorübergeht

Mehr «Spass»

«Härzlich willkommu zum Picdump. Ab hitu git's uf watson en Avatar-Generator und da git's sogar es PiDi-Chappi! 😍 Lüäget also sicher numal ufu Mittag verbi und tobet che üs.» («Herzlich willkommen zum Picdump. Ab heute gibt es auf watson einen Avatar-Generator und da gibt es sogar eine PiDi-Kappe. Schaut also sicher nochmal um den Mittag vorbei und tobt euch aus!» auf Walliserdeutsch.)

Zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Pferd mit Schlangenkopf

So soll das Werk heissen:

Equusserpens



Die Idee kam von:

*unbekannt*



Und hier ist es:

bild: watson/shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump Abonnieren Abonnieren

Bild: pidi92

Bild: pidi92

bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

Bild: pidi92

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Therapeut: Und wie sind Sie mit allem zurechtgekommen?

Ich:

Gut gekontert.

Der gute Wille zählt.

Arbeit: Beginnt um 09:00 Uhr.

Ich um 08:68 Uhr:

Träume gross!

Wenn ich gross bin, möchte ich der grösste Meeresbewohner sein.

Wisst ihr noch?

Lasst uns nie das Einkaufen im März 2020 vergessen.

Niemand kann es anders singen …

Funktioniert nur auf Englisch.

Es wird (langsam) Sommer!

Freund: Lass uns einen Tisch draussen nehmen.

Ich:



Darum ist Pizza ein Freund!

Wenn die Pizza nicht aufhören will, dir Witze zu erzählen.

Der Arme ...

Wir lieben ja britischen Humor.

Der Schwimmer Gerrit Jan hatte lange mit einem Schwan gerungen: «Ein Kind hätte das nicht überlebt.»

Zum Glück war es ein Schwan und kein Kind.



Trifft natürlich auch auf Männer zu.

Mädchen auf Instagram.

Fies!

Fühlst du dich jetzt alt?

In Amerika durchaus möglich.

Funktioniert nur auf Englisch.

Damit du heute noch etwas gelernt hast.

Die Originalversion dieses Memes.

Dieses Foto wird nie aus dem Internet verschwinden.

Wenn du ihr endlich den Hubschrauber zeigen kannst.

Badumtss.

Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es wirklich echt ist.

Morgan Freeman, acht Jahre alt.

Das tut man einfach nicht!

Wenn du jemandem ein Bild auf deinem Handy zeigst und er anfängt, zu scrollen.

Gute Frage!

Wenn Medusa duscht …

Tut sie das so oder so?



Wir lieben ja Wortspiele.

Warum trifft das so sehr zu?

Wenn deine Eltern zum ersten Mal skypen.

Tatsächlich etwas unglücklich ... 😅

Bonjour!

Eine Übersetzung ergibt hier keinen Sinn.

Dieses Spiel ist wohl nie zu Ende …

Schau bei der Morgendämmerung nach Osten.

Befehl ist Befehl.

Funktioniert nur auf Englisch.

Hihihi.

*Wenn deine Mutter die wahre Liebe mit einem Kellner in Ibiza findet*

Ich weiss nicht, ob wir das Meme schon hatten, aber ich finde es einfach zu gut.

Das bin ich, 35 Sekunden, nachdem ich alle meine Pläne abgesagt habe.

Diesen Vorschlag unterstützen wir zu 100 %.

Der Typ mit den schlechtesten Noten sollte auch eine Abschlussrede halten dürfen. Ich möchte beide Seiten hören.

Es ist ganz simpler Humor.

Ich kann euch nicht mal genau erklären, warum ich das so lustig finde.

Wir waren auch kurz verwirrt ... 😅

Moderne Romanze:



Babe, hast du eine Sekunde? Es ist wichtig.



Ich verstecke mich in einem Busch, um dir zu schreiben. Was ist los?



Du machst was?



In Fortnite.

😍😍😍

König des Dschungels.

König des Internets.​

Ist das nicht der Gig, der als einer der besten der Geschichte gilt?

Das ist tatsächlich noch spannend.

Was dein Fingerabdruck über dich sagt:



Schleife: Nichts.

Bogen: Verdammt nochmal, gar nichts.

Wirbel: Es sind nur Fingerabdrücke, du gottverdammter Schwachkopf.



Ich liebe ja diese Idee.

Brillen, die den Besuchern eines Zoos gegeben werden, damit sie keinen direkten Augenkontakt mit den Gorillas haben.

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: giphy