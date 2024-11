Picdump 116 – Memes, die Sprache, die alle verstehen

Mehr «Spass»

Der Picdump – der Ort want nit nur nöji Memes gsehsch, nei, du chasch öi sälber Memes präsentieru und mit eppis Talänt sogar dermit im negschtu Best-of landu. Was ver en herrliche Ort!

Zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Arzt, der vor Monster-Apfel wegrennt und währenddessen «Hallo» auf einen Zettel schreibt

So soll das Werk heissen:

An apple a day keeps the doctor away



Die Idee kam von:

Bwahaha



Und hier ist es:

bild: watson/shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!



bild: internet

... und enttäuscht bin, dass das Foto nicht gut wird.

Ich, jeden Monat, wie ich so tue, als hätte ich noch nie einen Vollmond gesehen.

Jedes Mal …

Ich zu meinem Hund beim Spaziergang: Nein, nein, nein! Bitte nicht hierhin scheissen.

Mein Hund:

Eher nicht.

Das kann nichts Gutes bedeuten.

Liebe geht raus. 😘

Wenn du versuchst, herauszufinden, welches Getränk weniger voll ist, um es deinem Geschwisterchen zu geben.

Es ist und bleibt aber ein Tempel.

Ich: Mein Körper ist ein Tempel.

Der Tempel:​

Danke, Netflix, für diesen Moment.

Eine berechtigte Frage.

Tom Holland und Zendaya planen Berichten zufolge zu heiraten.

Wird sie also «Zendaya Holland» heissen oder wird er zu «Tom»?

Ein aufwendiger Gag.

*esse 400 Körner ungepopptes Popcorn, bevor ich sterbe*

Der Typ, der mich einäschert:

Es ist so wahr.

Eine extra Stunde im Jahr 2024 ist wie ein Bonustrack auf einem Yoko-Ono-Album.

Was für eine Legende!

Im Jahr 2004 gewann ich einen Wettbewerb als DJ bei einem kleinen Radiosender in meiner Heimatstadt. Ich spielte eine Stunde lang Evanescence Deep Cuts und ruinierte allen den morgendlichen Arbeitsweg.

Du kannst mich gerne in der Kommentarspalte vom Gegenteil überzeugen.

Kühe, die wie Hunde sitzen, sind offiziell die wichtigste Sache, die ich heute gesehen habe.

Wer ist auch so?

Ich: Ich muss um 8.30 Uhr los, also sollte ich mich schon um 7.30 Uhr fertig machen.

Ich um 8.20 Uhr:

Denk mal darüber nach.

Funktioniert nur auf Englisch.

Die beste Geschichte, die du heute lesen wirst. Den Wikipedia-Beitrag dazu findest du hier.

Nachdem ein Stallbursche den Namen des Vollbluts «Potatoes» falsch geschrieben hatte, wurde das Pferd Potoooooooo, oder Pot-8-Os, genannt. In 27 Jahren gewann Potoooooooo 30 Rennen und zeugte fünf erfolgreiche Nachkommen.

N64! 🥰🥰

Wenn du ihr sagst, dass du eine N64 im Haus hast.

Da lernt jemand aber schnell.

Prioritäten gesetzt!

Meine Unterwäsche, wie sie mir zusieht, wie ich eine 4000-Dollar-Kamera kaufe.

Wirklich immer!

GPS-Stimme. Der beste Teil des Songs.

Oh je ...

Brian?

Krass, wie ausgereift KI schon ist.

Ich bat KI, zu simulieren, wie J. K. Rowling auf die Kontroverse zu dem neuen Harry-Potter-Spiel reagiert.

Es ist eine Lüge.

«Das sind die besten Jahre deines Lebens, du bist jung und voller Energie.»

Ich nach dem Mittagessen:​

Ach, Kinder ...

Ich: Ich habe gleich einen wichtigen Anruf, also sei leise.

Mein Kind:​

Manche lernen es nie.

Essen, das mir später im Magen wehtun wird.

Ich.

Schmuddeldump.

Der eine dünne Typ im Porno.

¯\_(ツ)_/¯



Unternehmen: Unseren Mitarbeitern geht es gut. Mitarbeiter:

Dauert vielleicht einen Moment.

Passiv-aggressiv oder aggressiv-passiv?

Wenn dir jemand sagt, dass es zu früh für Weihnachtsdekoration ist: Friss einen Sack voll Schwänze.

Ah, daher kommt also das Wort.

Sind sie nicht süss?

Armverlängerungen.



Kinder ... 🙄

Ich: Hey, kannst du diese völlig vernünftige einfache Aufgabe für mich erledigen?

Mein Kind:

Dad-Joke!

Ein absolutes Horrorszenario!

Wenn du versuchst, einen Käfer zu töten, aber er dann anfängt zu fliegen.

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: giphy

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst: