Meme of the Decade: Das war das beliebteste Meme des letzten Jahrzehnts



Bild: shutterstock/watson

Wir haben das Meme of the Decade! Das ist der Liebling der watson-Community

In der weltweiten Meme-Community ging Ende des letzten Jahres die Suche nach dem beliebtesten und einflussreichsten Meme der Jahre 2010 bis 2019 los. Auch watson liess sich von der Euphorie anstecken und schickte 100 Memes der letzten zehn Jahre ins Rennen.

Nun wollen wir die Spannung nicht künstlich aufrecht erhalten und stellen euch die Top 10, die Flop 5 und die Gewinner von einigen Meme-Seiten vor. Voilà:

Roll Safe

Bild: knowyourmeme

Votes: 1549

1549 Entstehungsjahr: 2016

Das Roll-Safe-Meme stammt aus der YouTube-Serie Hood Documentary und zeigt den Schauspieler Kayode Ewumi. Die Serie wurde am 1. Juni 2016 veröffentlicht und bereits ab November desselben Jahres kursierte der Screenshot als Meme.

Grumpy Cat

Bild: knowyourmeme

Votes: 1549

1549 Entstehungsjahr: 2012

Wohl die bekannteste Katze der Welt hat es glücklicherweise ebenfalls in die Top 10 geschafft: Tardar Sauce aka Grumpy Cat. Das Originalbild wurde am 23. September 2012 auf reddit gepostet. Bereits in den ersten 24 Stunden wurde das Bild über eine Million Mal angeklickt und begleitete uns seither überall hin. Sogar auf eines der ersten watson-Werbeplakate.

Tardar Sauce starb am 17. Mai 2019 im Alter von sieben an einer Entzündung in der Harnröhre.

Not Sure If

Bild: knowyourmeme

Votes: 1568

1568 Entstehungsjahr: 2000

Dieses Meme stammt aus der Serie Futurama und zeigt die Hauptfigur Fry. Der Screenshot stammt aus der 6. Episode der 2. Staffel, die am 20. Februar 2000 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Verbreitung fand das Meme aber erst ab 2012. Der Screenshot war aber so erfolgreich, dass das Meme sogar in der Serie selbst aufgenommen wurde.

Blinking White Guy

Bild: giphy

Votes: 1569

1569 Entstehungsjahr: 2013

Der Blinking White Guy ist Drew Scanlon. Das Gif entstand, als Scanlon in einem Livestream auf eine zweideutige Aussage eines Gamers reagierte. Verbreitet wurde das Meme jedoch erst ab 2015.

Homer Backing Into The Bushes

Bild: giphy

Votes: 1581

1581 Entstehungsjahr: 1994

In der Folge «Homer und Neddie» aus der fünften Simpsons-Staffel verschwindet Homer rückwärts in einen Busch. Die Folge wurde am 17. März 1994 zum ersten Mal ausgestrahlt. Im November 2012 publizierte ein Nutzer auf Tumblr das Gif als Reaktion, seither wird es immer wieder verwendet. 2019 verwendete Homer das Gif in einer Simpsons-Folge sogar selbst.

Great Gatsby Reaction

Bild: knowyourmeme

Votes: 1583

1583 Entstehungsjahr: 2012

Der Film The Great Gatsby erschien zwar erst 2013, das Meme wurde aber bereits 2012 verwendet. Der Screenshot stammte aus einem der ersten Trailer zum Film.

Shut Up And Take My Money

Bild: knowyourmeme

Votes: 1607

1607 Entstehungsjahr: 2010

Im Sommer 2010 erschien die Futurama-Folge «Angriff der Killer-App», daraus wurde dieser Screenshot geklaut. Gleich am Tag nach der Premiere wurde das Meme bereits hundertfach verschickt.

Skeptical Third World Kid

Bild: knowyourmeme

Votes: 1618

1618 Entstehungsjahr: 2012

Das Bild, das einen skeptischen Jungen aus Uganda zeigt, wurde am 22. Juni auf reddit gepostet. Reddit-User Nepalm hat das Foto gemacht als er mit der Hilfsorganisation Global Health Alliance das afrikanische Land besuchte. Das Meme wurde nicht nur positiv aufgenommen. Viele befanden den Humor dahinter als zu makaber.

Distracted Boyfriend

Bild: knowyourmeme

Votes: 1631

1631 Entstehungsjahr: 2015

Das wohl berühmteste Stock-Foto der Welt belegt den zweiten Platz. Das Foto wurde am 2. November 2015 auf iStock hochgeladen, in der Meme-Community tauchte es jedoch erst ab 2017 auf.

Hide The Pain Harold

Bild: knowyourmeme

Votes: 1645

1645 Entstehungsjahr: 2011

Und nun das Lieblingsmeme der watson-Community: Hide The Pain Harold! Kommentar von Lina Selmani: «Alles andere hätte ich nicht akzeptiert.»

Auch dieses Bild stammt aus einer Stockfoto-Datenbank. Erstmals hochgeladen wurde das Bild 2011 und im gleichen Jahr wurde die Facebook-Seite «Hide The Pain Harold» gegründet. Harold heisst im echten Leben András Arató und ist ein Elektriker aus Ungarn.

Flop:

Platz 96: Attractive Convict

Bild: knowyourmeme

Votes: 1016

1016 Entstehungsjahr: 2014

Platz 97: He Protec But He Also Attac

Bild: knowyourmeme

Votes: 986

986 Entstehungsjahr: 2016

Platz 98: Ricardo Milos

Bild: knowyourmeme

Votes: 923

923 Entstehungsjahr: 2010

Platz 99: Then I Took An Arrow To The Knee

Bild: knowyourmeme

Votes: 893

893 Entstehungsjahr: 2011

Platz 100: [Intensifies]

Bild: knowyourmeme

Votes: 861

861 Entstehungsjahr: 2012

Bonus 1: Sieger des Memes-Subreddit

Bild: knowyourmeme

Name: Press F to Pay Respects

Press F to Pay Respects Entstehungsjahr: 2014

Auf dem Subreddit r/memes fand ebenfalls eine Wahl zum Meme of the Decade statt. Hier entschied man sich jedoch für ein Ko-System und zum Schluss konnte sich Press F to Pay Respects gegen Pepe the Frog durchsetzen. Den ganzen Wettbewerb findest du hier.

Bonus 2: Sieger auf Know Your Meme

Bild: knowyourmeme

Name: Doge

Doge Entstehungsjahr: 2013

Gewählt wurde auch auf knowyourmeme.com. Hier setzte sich Doge vor Pepe the Frog durch. Der Hund sammelte knapp ein Viertel aller Stimmen. Auf watson belegte Doge nur den 22. Platz.

Bonus 3: Sieger auf Meme of the Decade

Bild: knowyourmeme

Name: Pepe the Frog

Pepe the Frog Entstehungsjahr: 2005

Auf memeofthedecade.org gewann der ewig zweitplatzierte Pepe the Frog doch noch einen ersten Platz. Das Bild des Frosches stammte aus einem Webcomic von 2005, wurde aber erst ab 2014 auf 4chan als Meme verwendet. Während dem US-Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump wurde der Frosch zum Symbol der Trump-Supporter und der Alt-Right-Bewegung. Auf watson landete der Frosch auf dem 24. Platz.

